Mizrachi reconoce fallas en actuar de policías municipales y evalúa suspensiones tras altercado con exfuncionarios

El alcalde explicó que espera que las Casas de Paz terminen los procedimientos correspondientes para recibir un informe completo, evaluar lo sucedido y adoptar medidas.

Panamá/El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que evaluará posibles suspensiones dentro de la Policía Municipal tras los enfrentamientos registrados el lunes en el edificio Hatillo, durante una protesta de exfuncionarios que reclaman el pago de sus prestaciones laborales.

Mizrachi calificó lo ocurrido como "lamentable" y reconoció que la actuación de los agentes municipales no fue la esperada.

Lamento que la actuación de la Policía Municipal no fuera exactamente la que yo espero de una policía, que es disuadir. Nosotros preferimos que el conflicto se disuelva”, manifestó durante la sesión del Consejo Municipal de Panamá.

El alcalde explicó que espera que las Casas de Paz terminen los procedimientos correspondientes para recibir un informe completo, evaluar lo sucedido y adoptar medidas.

Estoy esperando al día de hoy que terminen los actos correctivos que están haciendo las Casas de Paz para tener un informe completo de lo ocurrido y valorar las correcciones dentro de la Policía Municipal e incluso considerar las suspensiones que sean necesarias”, declaró.

Mizrachi también lamentó que no se cumpliera el procedimiento habitual para atender a las personas que acuden al municipio, aunque señaló que “una o dos manzanas pudrieron” la situación.

Durante los enfrentamientos, un exfuncionario resultó herido y fue trasladado al Hospital Santo Tomás. El alcalde informó que dos agentes de la Policía Municipal también recibieron atención por lesiones físicas.

Por este caso, la defensa del extrabajador herido presentó la noche del lunes una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades.

Vamos a estar atendiendo tanto a los afectados por parte de la Policía Municipal como a los afectados por parte de quienes estaban presentes de la sociedad civil”, indicó.

2 millones de dólares para el pago de prestaciones en 2027

Sobre el reclamo de las prestaciones laborales, Mizrachi informó que el presupuesto municipal de 2027 contempla más de 2 millones de dólares para cubrir los pagos una vez concluyan los trámites administrativos.

“Para el presupuesto del próximo año ya hemos incluido más de 2 millones de dólares para hacerle frente a todos los procesos que hoy ya están andando, para que cuando llegue ese momento, que ya se culminó toda la parte burocrática, la liquidez esté ahí para poder disponer de esos pagos”, afirmó.