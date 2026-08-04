Décimo Tercer Mes: Gobierno desembolsa segunda partida este jueves; Acodeco recomienda buen uso

El pago del décimo aumenta la actividad comercial y se multiplican las promociones y ofertas, por lo que recomienda elaborar un presupuesto antes de comprar y priorizar las necesidades del hogar sobre los gastos impulsivos.

Este jueves 6 de agosto, el gobierno desembolsará la segunda partida del Décimo Tercer Mes correspondiente al 2026, poniendo en circulación más de 200 millones de dólares que serán utilizados por muchas personas para diversas actividades, incluyendo compras, dinamizando la economía del país.

Como es de costumbre, los comercios preparan ofertas para aprovechar la circulación de dinero, por lo que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) exhortó a los panameños a administrar de forma responsable la entrada de dinero extra, al considerar que este ingreso puede fortalecer las finanzas familiares, pero también convertirse en un factor de endeudamiento si no se planifican las compras.

La entidad advirtió que, durante esta temporada, aumenta la actividad comercial y se multiplican las promociones y ofertas, por lo que recomienda elaborar un presupuesto antes de comprar y priorizar las necesidades del hogar sobre los gastos impulsivos.

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Para muchas familias, este pago representa una oportunidad para adquirir bienes y servicios, cancelar deudas, realizar mejoras en la vivienda o ahorrar. Sin embargo, la Acodeco recordó que las decisiones de compra deben tomarse con información suficiente, comparando precios, calidad, garantías y condiciones de venta.

¿En qué gastan más los panameños el décimo tercer mes?

Según la entidad, los productos y servicios con mayor demanda durante este período son:

Alimentos y artículos de primera necesidad.

Electrodomésticos y equipos tecnológicos.

Ropa, calzado, muebles y productos para el hogar.

Medicamentos.

Viajes y actividades recreativas.

Abonos iniciales para la compra de vehículos.

Pago de tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas y servicios básicos.

Las reclamaciones más frecuentes

La Acodeco advirtió que, con el incremento de las compras, también aumentan las quejas de los consumidores. Entre las más comunes se encuentran:

Incumplimiento de garantías , especialmente en electrodomésticos y equipos electrónicos.

, especialmente en electrodomésticos y equipos electrónicos. Publicidad engañosa.

Falta de información sobre las condiciones de venta.

Incumplimiento en la entrega de productos.

Diferencias entre el precio anunciado y el cobrado en caja.

Incumplimiento de promociones.

Problemas relacionados con compras mediante financiamiento.

Recomendaciones para comprar de forma segura

La Acodeco aconseja a los consumidores:

Elaborar un presupuesto antes de realizar cualquier compra.

antes de realizar cualquier compra. Comparar precios, calidad, garantías y condiciones de venta.

Verificar que el precio exhibido sea el mismo que se cobra en caja.

Solicitar y conservar la factura o comprobante de compra.

Leer detenidamente los contratos, garantías y políticas de cambios o devoluciones.

Confirmar las fechas de entrega cuando se trate de productos que no se reciben de inmediato, como muebles o electrodomésticos.

En caso de adquirir un bien mediante financiamiento, la institución recomienda conocer el costo total del crédito, solicitar copia de toda la documentación firmada y evitar suscribir documentos en blanco.

Asimismo, recordó que es importante revisar el producto antes de salir del establecimiento y reportar cualquier defecto de inmediato para facilitar la aplicación de la garantía.

Finalmente, la Acodeco destacó que una adecuada planificación del décimo tercer mes puede contribuir a mejorar la estabilidad económica del hogar, al destinar parte del dinero al ahorro, reducir deudas y realizar compras informadas que eviten problemas financieros en el futuro.