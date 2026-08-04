Interceptan vehículos con 785 paquetes de presunta droga; 3 hombres fueron aprehendidos en la 24 de Diciembre

Los aprehendidos y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales, que continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Unos 785 paquetes de presuntas sustancias ilícitas fueron decomisados durante un operativo realizado en horas de la madrugada de este martes en el corregimiento de 24 de Diciembre.

La acción, denominada operación "Centauro", fue desarrollada por agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, luego de recibir información ciudadana sobre el presunto traslado de drogas en el sector.

Las diligencias se realizaron aproximadamente a las 2:00 a.m. en calle El Creador, sector 5, donde los agentes ubicaron y retuvieron un camión y dos vehículos tipo sedán.

Durante la inspección fueron encontrados 24 sacos que contenían los 785 paquetes de presunta droga.

Por este hecho fueron aprehendidos tres hombres de nacionalidad panameña, de 34, 38 y 39 años de edad.

Los aprehendidos y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales, que continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

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