Aeronaval intercepta 320 paquetes de presunta droga en tránsito por Panamá

Tras coordinar con la Fiscalía de Drogas, se realizó la diligencia de allanamiento, ubicando 320 paquetes de presunta droga ocultos en su interior.

Panamá/Las rutas marítimas que utilizan las organizaciones criminales para enviar droga hacia Oceanía volvieron a sufrir un golpe en Panamá. Un operativo de inteligencia desarrollado por la Aeronaval permitió detectar un contenedor con presunta sustancia ilícita que transitaba por el país con destino final a Sídney, Australia.

El hallazgo se produjo durante labores de perfilamiento e inspección portuaria, cuando unidades especializadas identificaron anomalías en los sellos de seguridad de un contenedor procedente del puerto de Savannah, Estados Unidos.

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Tras coordinar con la Fiscalía de Drogas, se realizó la diligencia de allanamiento, ubicando 320 paquetes de presunta droga ocultos en su interior.

Con esta incautación, la Aeronaval eleva a 44,197 paquetes de sustancias ilícitas decomisados en 77 operaciones durante este año, reafirmando la vigilancia permanente en los puertos panameños para impedir que el país sea utilizado como puente por las redes internacionales del narcotráfico.