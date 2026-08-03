Cáritas Panamá recauda más de $93 mil para apoyar a familias afectadas en terremotos de Venezuela

Los recursos serán enviados a Cáritas Venezuela, con el objetivo de fortalecer la respuesta humanitaria que desarrolla la Iglesia católica en favor de las comunidades más vulnerables.

Ciudad de Panamá/La Pastoral Social Cáritas Panamá informó que, hasta el 31 de julio, logró canalizar $93,024.32 en donaciones destinadas a apoyar a las familias afectadas por la emergencia en Venezuela.

Los recursos serán enviados a Cáritas Venezuela, con el objetivo de fortalecer la respuesta humanitaria que desarrolla la Iglesia católica en favor de las comunidades más vulnerables.

El arzobispo metropolitano y presidente de Cáritas Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, agradeció el respaldo brindado por parroquias, diócesis, comunidades, movimientos eclesiales, organizaciones y ciudadanos que se sumaron a la iniciativa.

“En nombre de la Iglesia en Panamá queremos agradecer la generosidad del pueblo panameño por su solidaridad con Venezuela. Gracias a todas las parroquias, diócesis, comunidades, movimientos eclesiales, organizaciones y personas de buena voluntad que hicieron posible este gesto de fraternidad”, expresó Ulloa.

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Por su parte, la directora de Pastoral Social Cáritas Panamá, Maribel Jaén, explicó que los fondos llegarán directamente a Cáritas Venezuela y serán administrados mediante mecanismos de supervisión y acompañamiento de la red internacional Cáritas.

“Existe un equipo especializado que garantiza un uso transparente, responsable y profesional de cada aporte recibido”, señaló Jaén.

La directora destacó que, pese a los desafíos económicos que enfrenta Panamá, la respuesta ciudadana volvió a demostrar el compromiso solidario del país con otras naciones de la región.

“La respuesta ha sido una verdadera expresión de amor. Panamá ha demostrado, una vez más, que la solidaridad no conoce fronteras y que, cuando un pueblo hermano sufre, América Latina responde unida”, concluyó.