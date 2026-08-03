Estudiantes panameños representarán al país en Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química

La competencia científica y tecnológica tiene como sede Panamá y busca fortalecer los conocimientos académicos, las habilidades experimentales y el intercambio entre jóvenes de la región.

Ciudad de Panama/Un grupo de estudiantes de nivel medio, procedentes de distintos centros educativos, conforma la delegación oficial de Panamá que participará en la XIX Olimpiada Centroamericana y XVIII del Caribe de Química.

La competencia científica y tecnológica tiene como sede Panamá y busca fortalecer los conocimientos académicos, las habilidades experimentales y el intercambio entre jóvenes de la región. En el evento participan delegaciones de países como Cuba, Honduras, Costa Rica y El Salvador.

El supervisor nacional de Química del Meduca, Rolando Collins, explicó que la iniciativa permite a los estudiantes poner a prueba los conocimientos teóricos adquiridos y desarrollar habilidades orientadas a la resolución de problemas, incluso aquellos relacionados con situaciones de la vida cotidiana.

Por su parte, Carlos Ríos Martínez, presidente de la Comisión de Olimpiadas del Caribe de Química, informó que los representantes panameños recibieron preparación universitaria en áreas como química orgánica, inorgánica, analítica y física, con el objetivo de afrontar las diferentes pruebas de la competencia.

Ríos Martínez detalló que la olimpiada se desarrolla de manera individual y que las puntuaciones obtenidas en los exámenes determinarán a los estudiantes que ocuparán los primeros lugares.

Gabriel Alvarado, del Colegio Bilingüe de Cerro Viento, y Brad Burke, del Instituto Cultural, señalaron que la preparación ha sido exigente y ha requerido esfuerzo y disciplina. Ambos coincidieron en que representar a Panamá constituye una oportunidad para demostrar sus conocimientos y establecer vínculos con jóvenes que comparten su interés por la ciencia.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades educativas e invitados especiales, además de una presentación del conjunto folclórico del Instituto Fermín Naudeau.

La Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química es organizada por la Facultad de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Panamá, en coordinación con el Ministerio de Educación.