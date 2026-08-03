Trifulca en el béisbol mexicano juego Toros de Tijuana vs Acereros de Moclova ¿por qué se fueron a los golpes?

Panamá/La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anunció este lunes la suspensión inmediata e indefinida del jardinero venezolano Danry Vásquez, integrante de los Toros de Tijuana, tras protagonizar un grave episodio de violencia durante el encuentro del pasado domingo 2 de agosto.

La agresión ocurrió en la cuarta entrada del tercer juego de la serie contra los Acereros de Monclova, disputado en el Toros Mobil Park.

El incidente se desencadenó cuando Vásquez fue puesto out en una jugada de "pisa y corre" en la tercera base. Tras concluir la acción, el pelotero golpeó en el rostro al antesalista Rodolfo Amador, derribándolo al terreno, para posteriormente propinarle una patada. Esta conducta provocó que las bancas y el bullpen de ambos equipos se vaciaran, originando una trifulca que detuvo el partido por varios minutos.

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La Presidencia Ejecutiva de la liga condenó enérgicamente los hechos, señalando que cualquier manifestación de violencia es incompatible con los valores de juego limpio y respeto que promueve el circuito. Aunque la sanción contra Vásquez es inmediata, la Comisión Disciplinaria informó que la investigación sigue abierta para analizar la participación de otros jugadores y determinar si ameritan castigos adicionales.

Este no es el primer altercado de esta índole para el jugador; las fuentes resaltan que Vásquez ya contaba con antecedentes de violencia. En 2016, mientras pertenecía a las ligas menores de los Astros de Houston, fue suspendido tras ser arrestado bajo sospecha de violencia familiar por golpear a su pareja. En lo deportivo, tras la reanudación del encuentro, los Acereros de Monclova terminaron imponiéndose con un marcador de 5-3.

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