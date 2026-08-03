Serie del Caribe Kids | Eddie Serrano: "El pitcheo y la defensa van a ser claves"

El manager panameño ya tiene lista su nómina completa y apunta a un arranque de nivel de final ante República Dominicana, vigente bicampeona del torneo.

Panamá/Con la selección ya completa, los Federales de Chiriquí entran en la recta final de su preparación para la Serie del Caribe Kids 2026, certamen que representará a Panamá del 10 al 16 de agosto en Nayarit, México.

El manager Eddie Serrano explicó que la jornada de hoy estará dedicada a trabajar fundamentos, con especial atención al cuadro interior y a los pitchers, para que los jugadores terminen de conocerse entre sí antes del debut.

Otras noticias: Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá debuta ante Cuba en la Súper Ronda del béisbol

Serrano reconoció que la definición del roster no fue sencilla. "Nos fue muy difícil sacar la selección, eso quiere decir que hay bastante nivel", señaló el timonel, quien junto al cuerpo técnico priorizó las necesidades específicas del torneo por encima de otros criterios al momento de armar el equipo.

De cara a un certamen de formato corto, el estratega panameño confirmó que la estrategia estará sustentada en el pitcheo y la defensa, apoyada además en un grupo de jugadores con buena velocidad en las bases. En la ofensiva, Serrano describió a su equipo como uno de contacto más que de poder: "Tenemos un grupo de niños que son buenos bateadores, de repente no tanta fuerza, pero sí son niños de contacto".

Otras noticias: Panamá anuncia su roster oficial para la Serie del Caribe Kids 2026

Otro de los pilares de la nómina, según el manager, será la versatilidad. Serrano destacó que varios de sus jugadores pueden desempeñarse en múltiples posiciones, ya sea en el montículo, el cuadro o los jardines, una cualidad que consideró clave para un torneo donde cualquier pelotero puede ser decisivo en un momento determinado.

Las expectativas, aseguró, son altas. "Cuando tenemos un buen pitcheo el juego cambia", afirmó Serrano, quien también confía en la defensiva del equipo y en el trabajo de las bases como factores que pueden inclinar la balanza a favor de los canaleros.

El manager panameño no ocultó que la experiencia de ediciones anteriores de este certamen y de la Serie del Caribe ha sido determinante en la preparación. Consciente de que algunos rivales llegan con equipos de mucha fuerza, Serrano adelantó que ha trabajado en la rotación de pitchers como herramienta para hacerle frente a esos planteles.

Panamá abrirá su participación el lunes 10 de agosto ante República Dominicana, vigente bicampeona del torneo, a las 12:00 p.m. hora panameña (1:00 p.m. ET). Sobre ese debut, Serrano fue claro: "Nos vamos a enfocar desde el primer partido como si fuese una final", con el objetivo de que los niños rompan el hielo y puedan jugar con soltura desde el arranque del certamen.

Otras noticias: MLB resultados| José 'Chema' Caballero impulsa triunfo de los Yankees ante Cachorros con jonrón