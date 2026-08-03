Joven de 25 años muere en accidente de tránsito en Coclé; cifra asciende a 24 en lo que va del año

La víctima más reciente es un joven de aproximadamente 25 años, quien murió en un accidente ocurrido antes de llegar al puente sobre el río Coclé del Sur, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

Coclé/Las muertes por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé aumentaron 33.3% en comparación con el mismo periodo de 2025, tras registrarse una nueva víctima fatal en el distrito de Penonomé.

La cifra asciende a 24 fallecidos en lo que va de 2026, seis más que los 18 contabilizados para esta misma fecha del año pasado.

La víctima más reciente es un joven de aproximadamente 25 años, quien murió en un accidente ocurrido antes de llegar al puente sobre el río Coclé del Sur, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el control de la camioneta, se salió de la carretera y chocó contra varios árboles. Las circunstancias del hecho todavía están bajo investigación.

Personal del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito acudió al lugar para efectuar las diligencias y determinar la causa del accidente.

El pasado 11 de julio, Coclé acumulaba 20 víctimas fatales por accidentes de tránsito. Con el caso más reciente, la provincia suma cuatro fallecidos adicionales en poco más de tres semanas.

Las autoridades reiteraron a los conductores la necesidad de respetar los límites de velocidad, evitar manejar bajo los efectos del alcohol, no utilizar el teléfono celular mientras conducen y emplear el cinturón de seguridad.

Con información de Nathali Reyes.