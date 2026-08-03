Acodeco detecta cinco comercios que incumplen descuentos a jubilados en Los Santos

Más de 100 locales comerciales fueron visitados para verificar el cumplimiento de la Ley 6 de 16 de junio de 1987, que establece descuentos y tarifas especiales para esta población.

Los Santos/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó cinco establecimientos que incumplían los descuentos establecidos para jubilados, pensionados y adultos mayores durante un operativo efectuado en la provincia de Los Santos.

Más de 100 locales comerciales fueron visitados para verificar el cumplimiento de la Ley 6 de 16 de junio de 1987, que establece descuentos y tarifas especiales para esta población.

Roberto Montenegro, administrador regional de la Acodeco en Los Santos, explicó que las verificaciones incluyen restaurantes, expendios de alimentos y establecimientos dedicados a actividades recreativas.

Entre los beneficios contemplados por la legislación figura un descuento del 50% en el precio de entrada a cines, teatros, eventos deportivos y otros espectáculos públicos. Montenegro indicó que el beneficio también alcanza a festivales bailables, pero no se aplica a actividades organizadas con fines benéficos.

El funcionario recordó que los descuentos corresponden exclusivamente al beneficiario y no pueden transferirse a familiares ni a otras personas.

“Los descuentos son exclusivamente para los beneficiarios, o sea, para los jubilados. El descuento no es transferible”, manifestó.

El descuento también alcanza pedidos para llevar

Durante la entrevista, Montenegro sostuvo que los expendios de comida tipo fonda deben aplicar el 25% de descuento.

“Nosotros acá verificamos todo lo que son restaurantes y expendios de comidas tipo fonda. Entonces, como les dije, las fondas tienen que dar el descuento del 25% igual”, declaró.

Agregó que la Acodeco puede iniciar una investigación cuando un beneficiario denuncia que un establecimiento se negó a reconocer el descuento.

“Lo que no pueden hacer es evitar el descuento, porque una vez se presenta la denuncia por parte del jubilado, nosotros hacemos la investigación correspondiente y la misma será sancionada”, afirmó.

Montenegro también manifestó que el descuento puede aplicarse a alimentos solicitados para llevar, siempre que sean para consumo del beneficiario.

“Puede ser también para llevar, pero siempre y cuando, vuelvo y repito, que el producto sea para el jubilado, o sea, el beneficiario”, explicó.

Con información de Eduardo Javier Vega.