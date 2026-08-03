¿Qué tan peligrosas son las garrapatas? Gorgas advierte sobre las enfermedades que transmiten a humanos y animales

Esta enfermedad forma parte de las infecciones que permanecen bajo vigilancia debido a su potencial para provocar cuadros graves. En Panamá ya ha causado 17 muertes a lo largo de los años.

Ciudad de Panamá/Las garrapatas representan un riesgo para la salud humana y animal en Panamá, debido a su capacidad para transmitir diferentes microorganismos asociados a enfermedades que pueden generar complicaciones e incluso causar la muerte.

De acuerdo con información presentada durante un simposio realizado en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, a lo largo de los años se han registrado 17 personas fallecidas por enfermedades transmitidas por garrapatas.

Aunque los casos no se presentan de manera masiva, los investigadores señalan que cada año se reportan personas que enferman como consecuencia de infecciones transmitidas por estos parásitos.

El investigador del Instituto Gorgas, Sergio Bermúdez, explicó que se mantiene el estudio de las diferentes especies de garrapatas presentes en Panamá y en la región.

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Según Bermúdez, durante las investigaciones se han identificado diversos microorganismos con potencial patógeno en garrapatas encontradas en distintos ambientes del país.

Fiebre manchada, una de las principales amenazas

Entre las enfermedades transmitidas por garrapatas, el investigador destacó que en los seres humanos la de mayor importancia en Panamá es la fiebre manchada causada por Rickettsia rickettsii.

Esta enfermedad forma parte de las infecciones que permanecen bajo vigilancia debido a su potencial para provocar cuadros graves.

Pero el riesgo no se limita a las personas. Las garrapatas también pueden transmitir enfermedades que afectan a los animales.

En los perros se han identificado enfermedades como la erliquiosis canina y la anaplasmosis canina, mientras que en el ganado bovino se presenta la llamada tristeza parasitaria, relacionada con agentes como Anaplasma.

Bermúdez también mencionó el hallazgo reciente de Ehrlichia minasensis en Panamá, microorganismo que igualmente ha sido encontrado en Costa Rica y que actualmente es objeto de investigación.

Los hallazgos fueron abordados durante el simposio “Garrapatas: Nuevos Hallazgos e Innovación en Vacunas”, realizado en el Instituto Conmemorativo Gorgas.

Como parte de esta investigación, TVN Noticias ingresó a uno de los laboratorios del instituto para conocer más sobre las especies de garrapatas presentes en el país, cuáles representan un mayor riesgo, cómo se detectan los microorganismos que transmiten y qué avances existen para prevenir las infecciones.

Los especialistas continúan estudiando las especies presentes en Panamá y los agentes que pueden transmitir, con el objetivo de conocer mejor los riesgos para la población y los animales y avanzar en herramientas de prevención y detección.

Información de Kayra Saldaña

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