Minsa y el Instituto Gorgas realizan caracterización de roedores por hantavirus en Montijo

Los estudios buscan determinar las especies de roedores presentes en la zona y su posible relación con la transmisión del virus.

Provincia de Veraguas./Tras la confirmación de nuevos casos de hantavirus en el distrito de Montijo, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Conmemorativo Gorgas han iniciado investigaciones científicas para determinar los factores de riesgo asociados a la enfermedad.

Las autoridades buscan identificar las especies de roedores presentes en las áreas donde se han detectado los casos y establecer si representan un riesgo en la transmisión del virus.

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Alex Sánchez, jefe regional de Salud Pública del Minsa, explicó que este tipo de estudios ya se han realizado anteriormente en otras regiones de la provincia, como Soná, con el objetivo de caracterizar las poblaciones de roedores y conocer su relación con la propagación de la enfermedad.

Según indicó, la información obtenida permitirá fortalecer las estrategias de prevención y reducir el riesgo de futuros contagios en la provincia.

Con información de Ney Castillo.