Autoridades de Montijo convocan consejo extraordinario ante aumento de casos de hantavirus

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que presenten dificultades respiratorias o síntomas sospechosos para que acudan al centro de salud de Montijo, para que se realicen las pruebas correspondientes..

Provincia de Veraguas./Las autoridades del distrito de Montijo, en la provincia de Veraguas, convocaron a un consejo municipal extraordinario para abordar la situación generada por los recientes casos de hantavirus detectados en la región.

La medida responde a la preocupación de las autoridades locales por evitar un incremento en los contagios y reforzar las acciones de prevención en las comunidades más vulnerables.

Aunque equipos de epidemiología ya han realizado intervenciones en las áreas afectadas, el gobierno local busca ampliar el alcance de las medidas informativas y preventivas.

El presidente del Concejo Municipal de Montijo, José Luis Hernández, indicó que la situación requiere una respuesta coordinada entre las autoridades locales y sanitarias.

“Dada la situación que se ha presentado, nos estaremos reuniendo con el alcalde para hacerle frente a la situación que se está dando en el corregimiento. Se ha dado un brote y debemos tomarlo en consideración porque todavía estamos a tiempo”, expresó.

Por su parte, Fidel Batista, director de Control de Alimentos en Veraguas, recordó que los síntomas de la enfermedad pueden confundirse con otras afecciones comunes por eso la importancia de acudir a recibir atención médica. Además, explicó que trabajan para capacitar a los productores con medidas de seguridad preventiva.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que presenten dificultades respiratorias o síntomas sospechosos para que acudan al centro de salud de Montijo, donde el personal está capacitado para realizar las pruebas correspondientes y determinar posibles contagios.

De acuerdo con los reportes oficiales, en la provincia de Veraguas se han confirmado tres casos de hantavirus: uno en Soná y dos en el distrito de Montijo, específicamente en una finca ubicada en el sector de Llano Largo, sobre estos últimos casos, el Ministerio de Salud (Minsa) a desplegó equipos epidemiológicos en la zona.

Con información de Ney Castillo.