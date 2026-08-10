Contraloría aprueba contrato de $11.6 millones para reparar 12 puentes en Panamá y San Miguelito

Las intervenciones comprenden el reforzamiento de las bases estructurales, el reemplazo de componentes metálicos y juntas transversales, la reposición de la superficie de rodadura y la aplicación de pintura anticorrosiva.

Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República refrendó el contrato por $11,623,000, más financiamiento, para rehabilitar y dar mantenimiento a 12 puentes vehiculares ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

El refrendo permite al Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanzar hacia el inicio de las intervenciones, que incluyen 11 puentes modulares tipo Mabey. Según la entidad, estas estructuras no han recibido mantenimiento ni reparaciones integrales durante más de 25 años.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció en un medio local que la orden de proceder ya fue emitida a la empresa encargada del proyecto. Entre las primeras cinco estructuras que serán intervenidas, mencionó el puente de la avenida Balboa con calle 3 de Noviembre, el de vía España a la altura de Río Abajo, conocido como El Balboa, y el de Brisas del Golf.

El contrato incluye el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de los puentes ubicados en vía España, Paraíso, Villa Lucre, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, Brisas del Golf, la Universidad Católica Santa María La Antigua, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Asamblea Nacional, la avenida Balboa con calle 3 de Noviembre y la avenida Martín Sosa con la vía Transístmica.

Las intervenciones comprenden el reforzamiento de las bases estructurales, el reemplazo de componentes metálicos y juntas transversales, la reposición de la superficie de rodadura y la aplicación de pintura anticorrosiva, según datos del MOP.

También se repararán los accesos y sistemas de drenaje, se instalará señalización vial y se rehabilitarán las barandas de seguridad.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 450 días calendario. Después de las obras, el contratista deberá brindar mantenimiento preventivo y correctivo a las estructuras durante tres años.