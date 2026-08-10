MLB calendario | El camino al Clásico de Otoño inicia en septiembre

La Major League Baseball ha hecho oficial el cronograma para los playoffs de 2026 , marcando el inicio de la ruta hacia el campeonato para el próximo 29 de septiembre .

Panamá/En un anuncio que ha generado gran expectativa, se confirmó que la acción no esperará a octubre, comenzando con las Series de Comodines (Wild Card Series) que se disputarán al mejor de tres juegos.

Fechas clave y formato del torneo

El calendario establece que los dos mejores sembrados de cada liga recibirán un descanso automático, mientras que el resto de los clasificados se enfrentarán en la primera ronda. Las Series Divisionales arrancarán el 3 de octubre, seguidas por las Series de Campeonato que iniciarán el 11 de octubre para la Liga Nacional y el 12 para la Americana.

El evento cumbre, la Serie Mundial, tiene programado su primer juego para el viernes 23 de octubre. Como dato curioso para los fanáticos, de ser necesario un decisivo Juego 7, este se llevaría a cabo en la noche de Halloween, el 31 de octubre.

Tarik Skubal y el debut más esperado en Chávez Ravine

Mientras se define el panorama de octubre, la atención inmediata se centra en Dodger Stadium, donde el estelar zurdo Tarik Skubal realizará su primer inicio en casa con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles este lunes contra los Royals. Skubal, quien recientemente alcanzó el hito de los 1,000 ponches en su carrera, llega precedido de una gran expectación tras ser el nombre más importante del cierre de cambios.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, destacó la energía que aporta el lanzador, quien junto al regreso de Blake Snell de la lista de lesionados, formará un imponente dúo de abridores ganadores del Cy Young para iniciar la estancia en casa.

Mercado de agentes libres en el horizonte

A medida que la temporada regular entra en su etapa final, el análisis de los agentes libres para la temporada 2026-2027 comienza a cobrar relevancia. Figuras como George Springer de los Blue Jays, Jazz Chisholm Jr. de los Yankees y el propio Tarik Skubal encabezan la lista de jugadores que podrían cambiar de aires al finalizar el presente ciclo.

Con información de MLB