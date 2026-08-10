MLB noticias | Iván Herrera sigue descosiendo la pelota con los Cardenales de San Luis

El pelotero panameño Iván Herrera lució una ofensiva encendida en la jornada dominical de las Grandes Ligas (MLB) , al convertirse en la figura clave en el triunfo de los Cardenales de San Luis 7-4 sobre los Rockies de Colorado .

Panamá/El receptor istmeño Iván Herrera estuvo intratable en la caja de bateo tras firmar un brillante registro de 5-4 con una carrera anotada y una impulsada, castigando de forma constante al pitcheo de Colorado para guiar el ataque de los Pájaros Rojos.

Con este destacado desempeño, Herrera elevó su promedio de bateo de la temporada a .250, consolidando un torneo de absoluta regularidad y mostrando la solidez de su bate en momentos oportunos.

Otras noticias: MLB noticias | Miguel Amaya sacudió el swing conectando su cuadrangular 4 de la campaña

Otras noticias: MLB noticias | Max Scherzer hace historia: Supera a Walter Johnson y entra al Top 10 histórico de ponches

Un año de consagración en la MLB para el panameño

La actuación dominical del oriundo de la capital panameña reafirma los números positivos que viene cosechando a lo largo de toda la campaña con la organización de San Luis:

Promedio al bate: .250

Cuadrangulares: 13

Carreras impulsadas: 50

Bases robadas: 7

Llegar a la cifra de 50 carreras remolcadas representa un hito valioso en el desarrollo de Herrera dentro de la Gran Carpa, confirmando su capacidad para producir en la parte media del orden al bate.

San Luis se mantiene en la pelea por la Central de la Nacional

Con esta victoria en casa, los Cardenales de San Luis emparejan su marca en 59 victorias y 59 derrotas, ubicándose en la tercera casilla de la División Central de la Liga Nacional, donde continúan luchando por acortar distancias en la recta final de la temporada regular.

Otras noticias: Serie del Caribe Kids 2026 | Panamá debuta hoy contra República Dominicana el abridor será Cristian Cedeño