Serie del Caribe Kids 2026 | Panamá debuta hoy contra República Dominicana el abridor será Cristian Cedeño

Panamá/El escenario para el estreno del cuadro istmeño será el majestuoso "Coloso del Pacífico", el Estadio Don Alejo Peralta, ubicado en la sede del torneo en México.

Cristian Cedeño en la loma para el choque inaugural

Para este importante primer compromiso, el cuerpo técnico panameño confirmó al diestro Cristian Cedeño como el lanzador abridor responsable de maniatar a la ofensiva dominicana.

En la previa al debut, Elpidio Pinto, coach de pitcheo de la delegación panameña, destacó las fortalezas del equipo canalero de cara al certamen regional:

"El equipo se presenta con jugadores de buenos brazos. Además, el trabajo realizado en el bateo y la defensa ha sido sumamente bueno durante la preparación", aseguró el experimentado técnico.

República Dominicana es el actual bicampeón de la Serie del Caribe Kids y para los Federales de Chiriquí será un gran reto este primer juego en esta edición 2026.

Otras noticias: Serie del Caribe Kids| Elpidio Pinto: coach manifiesta que Panamá ha trabajado bastante en todas sus líneas

Calendario oficial de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026

El camino de los Federales de Chiriquí en la fase regular exigirá la máxima concentración en días consecutivos. Así disputará Panamá sus compromisos en Nayarit:

Lunes 10 de agosto: vs. República Dominicana (4:00 p.m.)

vs. (4:00 p.m.) Martes 11 de agosto: vs. Venezuela (2:00 p.m.)

vs. (2:00 p.m.) Miércoles 12 de agosto: vs. Puerto Rico (5:00 p.m.)

vs. (5:00 p.m.) Jueves 13 de agosto: vs. México Rojo (9:00 p.m.)

vs. (9:00 p.m.) Viernes 14 de agosto: vs. México Verde (9:00 p.m.)

Otras noticias: Serie del Caribe Kids 2026| Panamá le da una atención especial a los fundamentos

Claves de Panamá para el torneo

Profundidad en el pitcheo: Brazo confiable con Cedeño para abrir la rotación y un relevo listo para mantener ventajas cortas. Fundamento defensivo: El trabajo en el cuadro interior será vital en un torneo de formato corto. Ofensiva oportuna: Producir con hombres en posición anotadora será determinante para afrontar a potencias del área como Venezuela, Puerto Rico y los dos equipos anfitriones de México.

Otras noticias: Serie del Caribe Kids | Eddie Serrano: "El pitcheo y la defensa van a ser claves"