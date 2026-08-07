MLB resultados| Iván Herrera despacha su jonrón 13 en triunfo de Cardenales

Dodgers vs Diamondbacks, sintoniza este partido el sábado 8 de agosto a las 7:10 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El pelotero panameño Iván Herrera conectó su décimo tercer cuadrangular de la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas en el partido que los Cardenales de San Luis le ganaron este viernes a los Rockies de Colorado, por 3 carreras a 2.

Herrera pegó su jonrón 13 en la parte baja del tercer episodio, ante los lanzamientos del abridor Ryan Feltner, sin corredores en las bases. De esa manera fabricó la tercera carrera del equipo de San Luis, la que resultó ser determinante en el marcador final.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste se desempeñó como bateador designado y terminó su labor con un imparable en cuatro turnos, una carrera anotada y una empujada. Además recibió dos ponches. Su promedio de bateo en la presenta campaña es de .240.

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Buen trabajo al bate

El también panameño Leonardo Jiménez defendió la tercera base, conectó dos hits en cinco turnos y empujó una carrera por los Marlins de Miami que perdieron ante los Angelinos de Los Ángeles, por 4 carreras a 3.

Jiménez remolcó la tercera carrera de los Marlins, en la parte baja del noveno episodio, con un sencillo que llevó al 'home plate' a Agustín Ramírez.

Con esta labor, el oriundo de la provincia de Los Santos, puso su promedio de bateo en .216.

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