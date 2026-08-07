MLB noticias | Tarik Skubal no descarta regresar con los Tigres de Detroit

Dodgers vs Diamondbacks, sintoniza este partido el sábado 8 de agosto a las 7:10 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El mundo de las Grandes Ligas (MLB) todavía asimila uno de los movimientos más impactantes en la fecha límite de cambios. El estelar lanzador zurdo Tarik Skubal, consolidado como dos veces ganador del prestigioso premio Cy Young de la Liga Americana, ha sido traspasado de los Tigres de Detroit a los Dodgers de Los Ángeles, fortaleciendo de manera inmediata la rotación de un equipo californiano que apunta sin escalas al título de la Serie Mundial.

Un adiós emotivo y un hito histórico en Detroit

La partida de Skubal de la organización de Michigan no fue una transacción cualquiera. En su última apertura vistiendo el uniforme de los Tigres el pasado 29 de julio, el as zurdo alcanzó el hito de los 1,000 ponches en su carrera tras abanicar al jardinero Taylor Ward.

Tras finalizar el encuentro, la carga emocional se hizo evidente. El lanzador no pudo ocultar su tristeza al despedirse de sus compañeros en el vestidor, calificando el momento como "duro" y admitiendo que rompió en llanto al decir adiós a quienes considera sus mejores amigos.

Los detalles del mega canje entre Tigres y Dodgers

El canje, que se oficializó el propio lunes en el cierre del mercado de pases, involucró un paquete de prospectos destacados que enviaron a Detroit a:

Zyhir Hope (Jardinero)

(Jardinero) River Ryan (Lanzador derecho)

(Lanzador derecho) Brady Smith (Receptor)

Aunque la directiva de los Tigres debatió durante meses la posibilidad de retener a su gran figura, finalmente optaron por concretar el movimiento. La situación contractual de Skubal —cuyo contrato está por expirar— sumada a que el equipo se encuentra fuera de la lucha inmediata por la postemporada, aceleró la toma de decisiones en las oficinas de Detroit.

Debut explosivo en Los Ángeles y el arsenal que domina la MLB

Skubal no tardó en demostrar por qué es considerado uno de los serpentineros más dominantes del negocio. En su debut con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles el pasado 4 de agosto, registró su primer ponche en la Liga Nacional enfrentando a Pete Crow-Armstrong, haciendo gala de una recta de cuatro costuras que alcanzó las 99.3 mph.

El arsenal del zurdo combina esa potencia con un cambio de velocidad devastador y una curva pronunciada, consolidando una combinación de pitcheos que sigue siendo de las más temidas en las Grandes Ligas.

¿Agencia libre en 2026 y un posible regreso a Detroit?

A pesar de haber llegado a un club contendiente con la máxima aspiración de levantar el trofeo de la Serie Mundial, Skubal sorprendió al dejar la puerta abierta para un eventual retorno a su antigua casa cuando sea elegible para la agencia libre al finalizar la temporada 2026.

"Me encantaría jugar toda mi carrera en Detroit. Espero que las negociaciones puedan retomarse en noviembre, una vez que terminen los playoffs", declaró abiertamente el lanzador, subrayando su profundo cariño por la afición y la ciudad de Detroit.

Por ahora, el enfoque total de Tarik Skubal está en adaptarse a la exigencia de la División Oeste y liderar la rotación de los Dodgers en la búsqueda de asegurar la postemporada y conquistar el otoño.