Medalla de oro para Panamá | Diddier Rodríguez en los 3000m con Obstáculos

Una jornada memorable para el atletismo panameño se vivió en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 .

Panamá/El fondista Diddier Rodríguez firmó una actuación de ensueño al consagrarse campeón centroamericano y del caribe en la prueba de los 3,000 metros con obstáculos, conquistando la medalla de oro e imponiendo una nueva marca histórica para el país.

Una carrera perfecta y un nuevo Récord Nacional

En una final de infarto de principio a fin, Rodríguez cruzó la meta deteniendo el cronómetro en un tiempo magistral de 8:38.81 minutos.

Esta marca no solo le valió la máxima presea del evento, sino que también le permitió establecer una nueva marca personal (PB) y pulverizar el récord nacional de Panamá, superando el registro anterior de 8:39.22 minutos que él mismo había impuesto en el año 2024.

Gloria para el atletismo de Panamá en el podio regional

Con esta victoria, Diddier Rodríguez reafirma su condición de referente de las pruebas de fondo en la región y le otorga una alegría inolvidable a la delegación panameña en el medallero de Santo Domingo 2026.

La consistencia, el ritmo de carrera y el remate letal en la pista dominicana consagran al atleta istmeño en lo más alto del podio regional, marcando un hito imborrable para el deporte nacional.

Claves de la hazaña de Diddier Rodríguez