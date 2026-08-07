Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Alberto Gálvez sube al podio en karate para Panamá

Panamá/El espíritu combativo del karate nacional volvió a dejar la bandera panameña en alto. Alberto Gálvez firmó una destacada actuación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras adueñarse de la medalla de bronce en la categoría de Kumite -67 kg, entregándole así la presea número 19 a la delegación del Team Panamá.

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El camino hacia el podio no estuvo exento de emociones y máxima exigencia en la alfombra de combate. En la fase de grupos, Gálvez arrancó con un rendimiento demoledor al imponerse con un categórico 10-2 sobre el guatemalteco Carlos Chacón. A pesar de ceder terreno en sus siguientes compromisos —con marcadores adversos de 0-2 ante el puertorriqueño Luis Torres y 1-3 frente al cubano Lousbel Velázquez—, el panameño logró sellar su clasificación a la repesca por el metal de bronce.

En la instancia decisiva, Gálvez sacó a relucir su mejor versión táctica y contundencia. Con un impecable y dominante 8-0 sobre el mexicano Iván Corona, el atleta del patio no dejó margen de duda y aseguró su lugar en el podio caribeño, bañándose de bronce y rubricando una actuación memorable para el deporte panameño.

Información del COP