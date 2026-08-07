Contraloría auditará contrato millonario para nueve instalaciones deportivas de Pandeportes

Los proyectos se encuentran en la provincia de Coclé.

Panamá/La Contraloría General de la República ordenó auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas sobre proyectos de infraestructura deportiva.

La primera revisión se concentrará en el contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, provincia de Coclé.

El proyecto fue ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A. De acuerdo con datos publicados por Pandeportes en 2022, el contrato de cuatro de las nueve canchas alcanzó los $3,036,694.36, bajo la administración de Héctor Brands.

Los auditores examinarán la ejecución del contrato, sus modificaciones, adendas, ampliaciones de plazo, pagos, liquidaciones y demás actuaciones administrativas relacionadas con las obras.

La revisión también abarcará expedientes administrativos, registros contables, informes técnicos, órdenes de cambio y estados de pago para determinar si los procedimientos se ajustaron a la ley y si los fondos públicos fueron administrados correctamente.

Ningún contrato quedará fuera del escrutinio. Cada adenda, cada pago y cada liquidación serán examinados con rigor técnico”, advierte el comunicado de la Contraloría.

La entidad aclaró que el inicio de las auditorías no constituye un juicio anticipado contra las personas o empresas involucradas. Si se detectan posibles lesiones patrimoniales o hechos con relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes.