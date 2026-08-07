Sporting SM vs Alianza FC | Jair Palacios y Ansony Frías analizan la clave para la Jornada 3

Panamá/El fútbol nacional no se detiene y la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se alista para un choque vibrante en la Jornada 3, cuando Sporting San Miguelito reciba al Alianza FC.

En la previa de este compromiso, tanto el director técnico Jair Palacios como el delantero Ansony Frías rompieron el silencio para analizar el momento del conjunto verde, la necesidad de corregir pequeños errores y la estrategia táctica para medirse al equipo dirigido por Julio Dely Valdés.

Otras noticias: Sporting SM vs Alianza FC: Julio Dely Valdés confía en la mejoría de su equipo para la jornada 3 del Apertura 2026

Ansony Frías: "En algún momento el gol caerá solo"

Para el atacante Ansony Frías, el enfoque del plantel 'verdolaga' está en la autocrítica y la resiliencia tras los recientes compromisos. El delantero reconoció que, aunque el trabajo de cara al arco ha sido exigente, la prioridad es sumar de a tres pensando en la LPF y en el plano internacional.

"De los errores se aprende, eso vamos a seguir trabajándolo esta semana", afirmó Frías. "Últimamente en estos partidos difíciles me ha tocado hacer el trabajo sucio, luchar y pelear con los centrales. Yo no tengo problema con eso, en algún momento el gol caerá solo y la asistencia también para poder aportar al equipo".

Respecto a sus metas personales y las aspiraciones del club, el ariete fue claro en que la ansiedad no debe jugarles en contra:

Prioridad grupal: "Quisiera ser campeón goleador y campeón con el equipo, pero ahorita no estoy pensando en eso, porque cuando se piensa tanto en eso uno se azara y no pasan las cosas".

"Quisiera ser campeón goleador y campeón con el equipo, pero ahorita no estoy pensando en eso, porque cuando se piensa tanto en eso uno se azara y no pasan las cosas". Objetivos claros: "Primero hay que pensar en el grupo, en hacer un buen Torneo Internacional y clasificar de primeros aquí".

Otras noticias: LPF calendario | Conoce los partidos de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026

Jair Palacios y el reto táctico ante Julio Dely Valdés

Por su parte, el estratega Jair Palacios hizo un análisis profundo sobre la evolución táctica de su plantilla y la falta de definición, comparando las lecturas de juego con bloques defensivos vistos a nivel internacional.

"La tendencia de nosotros es seguir jugando bien con la pelota, mantener la posesión y generar lo más posible", explicó Palacios. "Nos falta finalizar, que es lo que nos está faltando. Fuimos ante un rival que nos dejó una gran enseñanza y lo importante es que de aquí en adelante las cosas sigan mejorando".

Al ser cuestionado sobre el cruce ante Sporting San Miguelito, el DT de Alianza FC no escatimó en elogios para el banquillo rival y la plantilla del conjunto académico:

"Vamos frente a una institución que tiene un buen director técnico como Julio Dely Valdés y un buen manejo de grupo", señaló. "Tienen jugadores de buena experiencia mezclados con juventud. Lo importante para nosotros será descifrar su esquema táctico en la cancha".

Claves del partido: Sporting SM vs. Alianza FC

Posesión vs. Eficiencia: Alianza FC buscará mantener el control del balón, pero necesita resolver su falta de gol en el área rival. Duelo en los banquillos: La lectura táctica entre Jair Palacios y Julio Dely Valdés será determinante para descifrar los bloques defensivos y ofensivos. Desgaste y rotación: Alianza no solo piensa en el torneo local, sino también en corregir detalles de cara a sus compromisos internacionales.

Otras noticias: LPF | Luego de dos jornadas conoce cómo está la tabla de posiciones Torneo Apertura 2026