Sporting SM vs Alianza FC: Julio Dely Valdés confía en la mejoría de su equipo para la jornada 3 del Apertura 2026

Panamá/El Sporting San Miguelito buscará reencontrarse con la victoria este domingo, cuando reciba al Alianza FC en un compromiso correspondiente a la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

En la antesala del encuentro, el entrenador del conjunto académico, Julio Dely Valdés conversó con TVMAX Deportes sobre el momento que vive su equipo y aseguró que, pese a los resultados recientes, el funcionamiento ha mostrado aspectos positivos que invitan al optimismo.

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El estratega considera que el Sporting continúa en un proceso de crecimiento y confía en que el equipo seguirá evolucionando con el paso de las jornadas.

"El equipo va a ir de menos a más. A pesar de perder el otro día, el equipo no estuvo tan mal. Apenas nos tiraron a puerta dos o tres tiros, uno fue autogol", expresó Dely Valdés.

El exseleccionador de Panamá destacó especialmente el trabajo defensivo realizado por sus dirigidos, señalando que ha sido uno de los puntos más sólidos del equipo en este inicio del campeonato.

"Hay que seguir reforzando la defensa, que es lo que mejor ha estado", añadió el técnico, dejando claro que mantener la solidez en el fondo será una de las claves para comenzar a sumar resultados positivos.

El compromiso frente al Alianza FC representa una nueva oportunidad para que el Sporting confirme esa mejoría de la que habla su entrenador y pueda traducir el buen funcionamiento en puntos dentro de un torneo que apenas comienza, pero que ya exige regularidad para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

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