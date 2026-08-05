LPF | Luego de dos jornadas conoce cómo está la tabla de posiciones Torneo Apertura 2026

Panamá/El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ya deja sus primeras tendencias marcadas tras disputarse la Jornada 2, con panoramas distintos en cada conferencia. La cobertura completa del certamen puede seguirse por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

En la Conferencia del Este, Veraguas se instaló como único líder con 4 puntos, producto de un balance de un triunfo, un empate y ninguna derrota en sus dos presentaciones, con una diferencia de gol positiva de +1 (3 goles a favor, 2 en contra). Lo escolta San Francisco, que suma 3 puntos con una victoria y una caída, manteniendo su gol diferencia en cero.

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Más atrás, CAI y Tauro comparten la tercera casilla con 2 puntos cada uno, ambos invictos tras registrar dos empates en sus respectivos compromisos, sin goles de diferencia. La zona baja de esta conferencia la ocupan San Miguelito, con 1 punto y un saldo negativo de -2, y Universitario, que cierra la tabla sin unidades y con la peor diferencia de gol del grupo, también en -2.

El panorama en la Conferencia del Oeste es más apretado en la cima, donde Plaza Amador, Alianza y Herrera comparten el liderato con 4 puntos cada uno, todos con una victoria y un empate en su haber. Plaza Amador sobresale por su ofensiva, con 4 goles a favor y una diferencia de +2, la mejor entre los líderes.

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Alianza y Herrera, en cambio, sostienen su posición con un saldo más ajustado de +1 cada uno. En el cuarto puesto aparece Unión Coclé con 3 puntos, producto de un triunfo y una derrota, con diferencia de gol neutra. UMECIT FC, equipo que también compite en la Copa Centroamericana, suma 2 puntos tras dos empates consecutivos y gol diferencia en cero. Cierra la tabla Árabe Unido, con apenas 1 punto y una diferencia negativa de -1, resultado de un empate y una derrota en sus primeros dos partidos.

Con ambas conferencias muy niveladas en sus primeras posiciones, la Jornada 3 del Apertura 2026 promete definir con mayor claridad a los candidatos al liderato en cada zona.

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