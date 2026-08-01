EN VIVO Tauro FC 0-0 UMECIT FC| LPF Torneo Apertura 2026: primer tiempo

Panamá/Tauro FC y UMECIT FC tratarán de sumar tres puntos a sus cuentas en el partido que disputan en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, como parte de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Estado de Forma

Tauro FC: Arrancó el torneo igualando sin goles (0-0) frente a Sporting San Miguelito en la primera fecha.

Arrancó el torneo igualando sin goles (0-0) frente a en la primera fecha. UMECIT FC: Viene de pactar un empate 0-0 ante Alianza FC en su debut de temporada.

Claves del Encuentro