EN VIVO Tauro FC 0-0 UMECIT FC| LPF Torneo Apertura 2026: primer tiempo

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Tauro FC VS UMECIT FC | EN VIVO - Jornada 2 | Torneo Apertura 2026 LPF / TVMAX

Panamá/Tauro FC y UMECIT FC tratarán de sumar tres puntos a sus cuentas en el partido que disputan en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, como parte de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Estado de Forma

  • Tauro FC: Arrancó el torneo igualando sin goles (0-0) frente a Sporting San Miguelito en la primera fecha.
  • UMECIT FC: Viene de pactar un empate 0-0 ante Alianza FC en su debut de temporada.

Claves del Encuentro

  • Primer gol del torneo: Ambos clubes buscan romper la sequía goleadora de la primera jornada y marcar su primer tanto del campeonato.
  • Puntos en juego: Con 1 punto cada uno en la tabla de la Conferencia Este, una victoria le permitirá al ganador meterse en la parte alta del grupo.

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