LPF | Esta es la tabla de posiciones en las conferencias del este y del oeste Torneo Apertura 2026

Tras la Jornada 1, ambas conferencias del certamen muestran una tabla apretada con la mayoría de los equipos sumando de a punto. Este sábado 1 de agosto EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ Tauro FC vs UMECIT FC desde las 8:30 pm.

Panamá/El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ya tiene sus primeros líderes tras completarse la Jornada 1 en ambas conferencias, con panoramas que se perfilan sumamente parejos de cara a las próximas fechas.

En la Conferencia del Este, San Francisco FC se colocó en la cima de la tabla con 3 puntos tras ganar su primer partido, con un saldo de dos goles a favor y uno en contra para una diferencia de gol de +1.

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Por debajo, Club Atlético Independiente, Veraguas United, Sporting San Miguelito y Tauro FC comparten la segunda posición con 1 punto cada uno, producto de un empate en su respectivo debut; entre ellos, CAI y Veraguas sí registraron goles (1-1 en ambos casos), mientras que Sporting San Miguelito y Tauro cerraron su compromiso sin anotaciones (0-0). En la última casilla de la zona se ubica Club Deportivo Universitario, único equipo sin sumar en esta primera fecha, tras caer con un marcador de 1-2 y quedar con una diferencia de gol de -1.

En la Conferencia del Oeste, el panorama es similar: Herrera FC lidera con 3 puntos luego de imponerse en su primer partido por la mínima diferencia (1-0), quedando como el único equipo de su zona que no ha recibido goles hasta el momento. Lo escoltan Plaza Amador, Deportivo Árabe Unido, UMECIT FC y Alianza FC, todos con 1 punto tras igualar en su respectivo debut; Plaza Amador y Árabe Unido protagonizaron un empate a dos goles, mientras que UMECIT FC y Alianza no lograron abrir el marcador en su compromiso (0-0). Cierra la tabla Unión Coclé, que se quedó sin unidades tras perder 0-1 en su presentación, con una diferencia de gol de -1.

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Con apenas una jornada disputada, ambas conferencias del Torneo Apertura 2026 muestran tablas extremadamente compactas, donde la mayoría de los equipos ha sumado al menos un punto, lo que anticipa un torneo de alta paridad en su fase inicial.