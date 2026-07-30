San Francisco FC rompe el silencio sobre Radamel Falcao: "No existe ningún contrato"

El club chorrerano confirmó que el colombiano fijó su residencia en Panamá, pero pidió respetar la privacidad del jugador ante la ola de especulaciones.

Panamá/Ante la avalancha de versiones que circularon en los últimos días sobre una posible llegada de Radamel Falcao García a sus filas, el San Francisco FC emitió un comunicado oficial para aclarar la situación ante los medios de comunicación y su afición.

En el documento, el club confirmó que Falcao y su familia tomaron la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá. La institución explicó que, debido a la relación de amistad que existe entre el jugador y los propietarios del club, surgieron especulaciones sobre su posible llegada a la liga local. Sin embargo, fueron claros: "No existe ningún contrato, acuerdo ni planes" para que el samario se incorpore como jugador del San Francisco FC.

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El comunicado llega en medio de una intensa cobertura mediática, tanto en Panamá como en Colombia, luego de que circularan fotografías del delantero de 40 años en el centro médico Avanzar Panamá, junto al preparador físico Luis Fernando Lastra, lo que reavivó los rumores de una posible vinculación con el club de La Chorrera. Falcao, quien quedó libre de contrato tras su paso por Millonarios FC de Colombia, ha sido señalado por distintos periodistas colombianos como un fichaje "90% probable", aunque hasta el momento ninguna de esas versiones ha sido confirmada oficialmente por las partes.

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El club también reconoció la expectativa que genera una figura de talla mundial como Falcao, y pidió a la opinión pública y a los medios de comunicación respetar la privacidad del jugador y su familia "en esta nueva etapa". Asimismo, se comprometió a ser el primero en informar, "por sus vías oficiales", en caso de que en el futuro se concrete alguna alianza o vínculo formal entre ambas partes.

Con este comunicado, el San Francisco FC busca frenar la ola de especulación sin cerrar del todo la puerta a una futura negociación, dejando abierta la incógnita sobre el que sería uno de los fichajes más resonantes en la historia reciente del fútbol panameño.

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