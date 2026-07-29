Copa Centroamericana 2026 resultado| Diriangén vs Plaza Amador: 'Leones' panameños caen en la tierra de los 'Caciques'

Plaza Amador visitó Managua, Nicaragua para enfrentar al Diriangén en la primera jornada del Grupo A del certamen regional de clubes.

Nicaragua/ La Copa Centroamericana Concacaf 2026 continuó este martes con la victoria de Diriangén FC por 4-2 sobre CD Plaza Amador en un encuentro correspondiente al Grupo A, disputado en el Estadio Nacional de Nicaragua, en Managua, Nicaragua.

Luis Coronel adelantó al conjunto local al minuto 5, definiendo dentro del área tras aprovechar un preciso servicio de Melvin Hernández.

Harry Rojas amplió la ventaja para Diriangén al minuto 15 con un remate de primera intención de pierna izquierda desde el centro del área.

Bruno Barja anotó el tercero para el conjunto nicaragüense al minuto 27 con un disparo colocado al poste derecho.

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Anyelo Velásquez aumentó la ventaja de Diriangén al minuto 67.

Héctor Ríos aprovechó un rebote dentro del área para descontar en favor de Plaza Amador al minuto 82.

Alberto Quintero marcó el segundo tanto para la visita al minuto 90.

La actividad del Grupo A continuará el próximo martes, cuando Plaza Amador reciba a CD Luis Ángel Firpo. Más tarde esa misma noche, Diriangén será anfitrión del vigente campeón LD Alajuelense.

Estadísticas

Es la segunda vez que Diriangén gana por cuatro o más goles en la Copa Centroamericana , luego del triunfo ante Herediano por 4-2 el año pasado por fase de grupos.

que gana por cuatro o más goles en la , luego del triunfo ante por 4-2 el año pasado por fase de grupos. Antes de sufrir la expulsión de Kairo Walters a los 47 minutos, Plaza Amador superó en remates (11 a 7) y posesión (77% a 23%) a Diriangén ; sin embargo, en ese periodo el conjunto nicaragüense convirtió tres goles.

a los 47 minutos, superó en remates (11 a 7) y posesión (77% a 23%) a ; sin embargo, en ese periodo el conjunto nicaragüense convirtió tres goles. Es la primera ocasión que un equipo de Nicaragua le gana por tres o más goles a un conjunto de Panamá en la Copa Centroamericana .

que un le gana por tres o más goles a un en la . Plaza Amador remató en 24 ocasiones hoy ante Diriangén . Al menos desde 2025, es la tercera vez que un equipo alcanza esa cantidad de disparos en un partido de la Copa Centroamericana y no consigue puntuar.

remató en 24 ocasiones hoy ante . Al menos desde 2025, es la tercera vez que un equipo alcanza esa cantidad de disparos en un partido de la y no consigue puntuar. Bruno Barja convirtió y asistió en la victoria de Diriangén ante Plaza Amador. Es el primer futbolista de Uruguay que lo consigue en la Copa Centroamericana, al menos desde 2025.

Información de Concacaf