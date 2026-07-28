Serie del Caribe Kids 2026 calendario| Panamá: ¿Cuándo jugarán los Federales en el torneo regional de béisbol infantil?

El certamen se llevará a cabo en Nayarit, México, del 10 al 16 de agosto.

Panamá/Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá, ya conocen el calendario que enfrentarán en la tercera Serie del Caribe Kids Nayarit 2026, torneo que se disputará del 10 al 16 de agosto en México y reunirá a las futuras promesas del béisbol de la región.

Panamá debutará el lunes 10 de agosto frente a República Dominicana, a las 12:00 p.m. (10:00 a.m. [hora local de Nayarit]). Un día después, el martes 11, se medirá a Venezuela, también a las 12:00 p.m. (10:00 a.m. [hora local de Nayarit]).

Para el miércoles 12 de agosto, Panamá enfrentará a Puerto Rico a las 5:00 p.m. (3:00 p.m. [hora local de Nayarit]), mientras que el jueves 13 jugará ante México Rojo, a las 9:00 p.m. (7:00 p.m. [hora local de Nayarit]). Cerrará la ronda regular el viernes 14 de agosto frente a México Verde, también en horario de 9:00 p.m. (7:00 p.m. [hora local de Nayarit]).

Las semifinales están programadas para el sábado 15 de agosto, mientras que el domingo 16 se disputarán el encuentro por el tercer lugar y la gran final.

El torneo contará con la participación de Panamá, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México Rojo y México Verde.

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El torneo

La Serie del Caribe Kids es un torneo internacional de béisbol infantil para jugadores menores de 12 años (categoría Sub-12), organizado por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC). Fue creado para que los niños de los países participantes vivan una experiencia similar a la de la tradicional Serie del Caribe de béisbol profesional.

La primera edición se celebró en Panamá en 2024, y desde entonces el torneo se realiza de forma anual. En la edición de 2025, República Dominicana consiguió su segundo título consecutivo.

Información de Probeis

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