Panamá - Williamsport 2026 | Este fue el camino que llevó a Doleguita a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

El magno torneo del béisbol infantil se realizará del 19 al 30 de agosto y un equipo panameño competirá con representantes de varias regiones del mundo.

Panamá/Por segundo año consecutivo, Panamá tuvo un cupo directo a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que tradicionalmente se realiza en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos). Para la edición de 2026, el equipo infantil de Doleguita, Chiriquí, será el que represente al país en este torneo tras una espera que duró 33 años.

El camino

Las Pequeñas Ligas de Doleguita se adjudicaron la representación de Chiriquí tras ganar el torneo provincial de béisbol infantil. Esto les llevó al campeonato nacional número 50 de esa categoría que se llevó a cabo entre el 7 y 20 de marzo de este año en la ciudad de Panamá.

El elenco chiricano fue parte del Grupo B del certamen nacional junto a Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí Occidente y Panamá Este. En esa etapa superó a todos sus rivales y avanzó a la Súper Ronda del torneo con cinco victorias en igual cantidad de presentaciones.

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A diferencia de la fase regular, donde venció a todos sus rivales, el colectivo de Doleguita tuvo que batallar fuerte para superar la Súper Ronda . Después de comenzar con dos pérdidas, la representación chiricana se repuso y alcanzó tres triunfos consecuivos. Esa marca le dejó empatado con Herrera y Coclé por lo que fue necesario realizar partidos de desempate y salió airoso.

El desempeño de los representantes de Chiriquí le permitió avanzar como segundo finalista ya que el primero fue Panamá Oeste que dejó atrás esta fase al registrar cinco victorias sin derrotas.

La final fue otra gran batalla para los chiricanos. Después de perder el primer juego, por pizarra de 2 carreras a 3, se impuso en el segundo encuentro por 8 a 7. Esto provocó la realización de un tercer partido donde fueron los vencedores.

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Historia

El conjunto de Doleguita, como representante de Chiriquí, acudirá por segunda vez a una Serie Mundial de Pequeñas Ligas. La primera ocasión fue en 1993 cuando, como representante de Latinoamérica, llegó a la final del certamen de ese año donde obtuvo el segundo lugar.

Esta ha sido la mejor participación de una representación panameña en ese certamen. ¿Qué le deparará a Doleguita en este nuevo desafío?

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