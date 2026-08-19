Williamsport 2026| Panamá ya tiene rival para su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Mientras la representación panameña espera para estrenarse en el certamen, este miércoles se dio un partido cuyo resultado determinó a su primer rival.

Panamá/Panamá, representado por el equipo de béisbol infantil de David Doleguita, estaba pendiente de conocer al que será su primer rival en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas la que se realiza en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos).

En base a la conformación de las llaves del torneo, el oponente del conjunto panameño se determinó en el partido que disputaron este miércoles las representaciones del Caribe (República Dominicana) y Latinoamérica (Nicaragua).

Un doble de Ethan Estévez, en la parte alta del quinto episodio, remolcó la carrera de la diferencia a favor de los nicaragüenses que vencieron a los dominicanos por pizarra de 2 a 1.

Clemente Sevilla tuvo una actuación destacada en el montículo por la representación latinoamericana. En cinco episodios y dos tercios, permitió cuatro hits y una carrera, dio 12 ponches y una base por bola para ser el lanzador ganador.

Con ese resultado, Nicaragua se convierte en el primer rival de Panamá en el certamen. El partido se realizará el viernes 21 de agosto en el Estadio de los Voluntarios a partir de las 11:00 a.m. hora panameña (12:00 p.m. tiempo local de Williamsport).

Primera prueba

La representación panameña medirá fuerzas ante un país con el que tradicionalmente ha rivalizado en el béisbol a nivel internacional. Esta vez tendrán un nuevo enfrentamiento y será en el magno evento de las Pequeñas Ligas.

El equipo de béisbol infantil del Ministerio Sobre Las Alas del Águila, proveniente de la ciudad nicaragüense de León, portan el nombre de la región de Latinoamérica en el certamen.

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El conjunto de Nicaragua se adjudicó el derecho a participar en el certamen tras coronarse campeón en la Serie Latinoamericana de Béisbol Infantil que se realizó en la Ciudad de Guatemala del 11 al 17 de julio de este año.

Los nicaragüenses ganaron el torneo regional de forma invicta, ya que no sufrió la derrota en los siete partidos que disputó. Ellos enfrentaron a la representación de Chile en la final latinoamericana y le superaron por pizarra de 3 carreras a 1.