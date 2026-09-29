Policía captura a una mujer vinculada a un homicidio en Pedregal

Aprehenden a mujer implicada en muerte de tatuador. La víctima, identificada como Alfonso Antonio Pérez Correa, de 30 años, en la localidad de Altos del Naranjal en Pedregal.

Ciudad de panamá, Panamá/Una mujer presuntamente vinculada con un homicidio ocurrido en el corregimiento de Pedregal, Panamá Este, fue aprehendida este 29 de septiembre.

La aprehensión se realizó en las instalaciones de la Fiscalía Metropolitana, en Ancón. La mujer deberá comparecer ante un juez de garantías, quien determinará las medidas cautelares que correspondan a partir de las solicitudes presentadas por los fiscales.

El caso está relacionado con un hecho ocurrido el 23 de septiembre, cuando Alfonso Antonio Pérez Correa, de 30 años, quien se dedicaba a realizar tatuajes, recibió en su residencia a tres mujeres para realizarles un trabajo.

Horas después, vecinos del sector escucharon una detonación y observaron a las tres mujeres salir del lugar a pie. Posteriormente, Pérez Correa fue encontrado sin vida y con una herida en la cabeza dentro de su residencia, ubicada en Altos de Naranjal, corregimiento de Pedregal.

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Como parte de las investigaciones, también se analizan imágenes de un sistema de videovigilancia de un inmueble del sector. En el video, que circula en redes sociales, se observa a tres mujeres transitando por el área donde ocurrió el hecho.

Una de ellas manifiesta preocupación por una situación que, según la información disponible, estaría relacionada con la muerte de Pérez Correa.

Las cámaras de vigilancia habrían captado a las tres mujeres en las inmediaciones del lugar aproximadamente a la hora en que ocurrió el hecho.

Este material forma parte de las diligencias que adelantan las autoridades para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.

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