Juan Antonio Ledezma, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá Oeste, destacó la importancia de conectar a los distintos sectores para aprovechar las ventajas competitivas de los cinco distritos de la provincia y las oportunidades que surgen con los grandes proyectos que se desarrollan a nivel nacional.

El crecimiento poblacional y económico de Panamá Oeste plantea nuevos desafíos para la provincia, principalmente en materia de infraestructura, movilidad, generación de empleo y acceso a oportunidades. Estos temas fueron abordados durante el foro “Panamá Oeste: crecimiento y desarrollo”, en el que empresarios, autoridades y especialistas analizaron alternativas para impulsar la economía de la región.