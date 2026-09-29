De acuerdo con las autoridades de seguridad, los delincuentes han perfeccionado sus métodos para atraer a usuarios interesados en conseguir productos a precios bajos, utilizando ofertas llamativas que pueden terminar en el robo de dinero o de información personal y financiera.

Las estafas relacionadas con compras en línea se encuentran entre los delitos digitales más frecuentes y las autoridades advierten sobre un posible incremento de estos casos durante los últimos meses del año, cuando aumentan las promociones, descuentos y transacciones a través de plataformas digitales y redes sociales.