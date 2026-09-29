Familia pide ayuda para operar de urgencia a bebé de ocho meses en Colombia

La menor presenta dificultades para respirar y episodios en los que se agita con facilidad. Recientemente tuvo que ser hospitalizada debido a las complicaciones asociadas a su condición.

Chiriquí/Una bebé de ocho meses necesita someterse con urgencia a una cirugía en Colombia debido a una cardiopatía congénita compleja que afecta su corazón y que, según sus familiares, podría agravarse a medida que crezca.

La menor presenta dificultades para respirar y episodios en los que se agita con facilidad. Recientemente tuvo que ser hospitalizada debido a las complicaciones asociadas a su condición.

“Ella necesita una operación, la operación se va a hacer en Colombia y necesitamos los requisitos para viajar. Ella tiene un problema en el corazón”, explicó Ladys García, madre de la niña.

Su abuela, Olivia Becker, relató que la bebé ha presentado dificultades respiratorias y que su estado requiere atención especializada.

“Tiene problemas para respirar. Se agita demasiado. Hace unos días estuvo internada y tiene muchas complicaciones que hay, según dicen los doctores, a medida que va creciendo, se le va a complicar más”, señaló Becker.

Ante la necesidad de realizar el procedimiento fuera del país, la familia ha solicitado apoyo de las autoridades y de la comunidad para reunir los fondos necesarios para el traslado, la estadía y la atención médica de la menor.

Celeste Serrano, de la organización Corazones de Matías, explicó que la familia permanecería aproximadamente un mes y medio en Colombia y que la cirugía representaría un menor costo en comparación con otras alternativas.

De acuerdo con la organización, ya se han realizado algunos trámites a través de la Presidencia de la República, mientras la familia espera que se agilicen los procedimientos relacionados con el pago de la cirugía.

Quienes deseen apoyar a la familia pueden comunicarse con la organización Corazones de Matías al 6086-8822, para conocer las opciones disponibles para realizar la donación.

Con información de Demetrio Ábrego