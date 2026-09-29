Consejo de Gabinete autoriza precalificación para operar y mantener los aeropuertos de David y Río Hato

El proceso será adelantado por Tocumen, S.A. y permitirá identificar a las empresas que cumplan con los requisitos legales, técnicos, administrativos y financieros antes de la licitación por mejor valor.

El Consejo de Gabinete autorizó iniciar el proceso de precalificación de proponentes para el proyecto de operación, mantenimiento y ejecución de obras en los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, y Scarlett Martínez, en Río Hato.

La autorización está contenida en el Proyecto de Resolución No. 120-26, que establece la precalificación como una fase previa a la licitación por mejor valor para seleccionar al contratista que estará a cargo del proyecto.

Para este proceso, el Consejo de Gabinete autorizó a Tocumen, S.A. a realizar la precalificación de las empresas interesadas, de acuerdo con el Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, su reglamentación y las bases de precalificación elaboradas para este propósito.

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El proceso permitirá evaluar la capacidad legal, administrativa, técnica y financiera, además de la experiencia de los participantes.

Las empresas deberán cumplir con los requisitos establecidos en las bases de precalificación, que serán publicadas por Tocumen, S.A. en el portal electrónico de contrataciones públicas PanamaCompra.

Una vez concluida esta etapa, los proponentes que cumplan con las condiciones establecidas podrán avanzar al proceso de licitación por mejor valor para la selección del contratista.

El proyecto contempla así una primera etapa destinada a identificar a los participantes que cuentan con las condiciones necesarias para asumir la operación, mantenimiento y ejecución de obras en ambos aeropuertos internacionales.