MLB noticias| Leonardo Bernal vuelve a Panamá tras su brillante debut en Grandes Ligas con los Cardenales

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Panamá/Luego de una destacada irrupción en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, el receptor panameño Leonardo Bernal ya se encuentra en suelo patrio. El careta istmeño cerró la temporada regular con un mes de septiembre contundente, en el que registró un promedio de bateo de .284, cinco largometrajes y 21 carreras impulsadas en 24 compromisos.

Tras su sólida actuación en el 'Big Show', el oriundo de Panamá confirmó que verá acción en el béisbol invernal de la República Dominicana con las Estrellas Orientales, aunque precisó que su participación será parcial.

"Bien contento, bien orgulloso de ese trabajo que pude hacer en ese último mes con el equipo de Grandes Ligas. Siempre ha sido el sueño pertenecer a ese nivel y, obviamente, hacerlo de la manera en que lo hice me hace sentir bastante contento", declaró Bernal a su llegada. El receptor atribuyó su desempeño a "la bendición de Dios" y al trabajo constante durante varias campañas en las ligas menores.

El gran cierre de mes coloca a Bernal en una posición favorable para pelear por la titularidad de la receptoría de los Cardenales en la próxima pretemporada, una competencia que promete un atractivo duelo panameño frente a su compatriota Iván Herrera.

Con la mirada puesta en el futuro, Bernal enfatizó la importancia de no bajar la guardia durante la pausa invernal: "Esperamos tener una temporada muerta productiva, llegar en el mejor nivel posible para el próximo año y luchar por ese puesto en el 'Opening Day'".

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