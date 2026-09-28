MLB noticias| Leonardo Bernal: el panameño tuvo un impacto inmediato en su ascenso a Grandes Ligas

El oriundo de la provincia de Coclé se hizo notar desde su llegada a las Mayores con los Cardenales de San Luis.

Panamá/El panameño Leonardo Bernal irrumpió con autoridad en las Grandes Ligas y sorprendió a propios y extraños en su primera temporada con los Cardenales de San Luis, al convertirse en uno de los jugadores más determinantes del equipo durante el último mes de la campaña.

Desde su debut, el pasado 1 de septiembre, el receptor novato demostró su capacidad para mantener un ritmo ofensivo constante en el tramo final de la temporada, al producir 21 carreras, una cifra que lo llevó a desempolvar registros históricos de la franquicia de San Luis.

Tras dar el salto desde las Ligas Menores, donde conquistó un Guante de Oro en 2025 por su brillante desempeño detrás del plato, Bernal asimiló rápidamente la transición a un nivel de competencia superior y respondió a las exigencias de desempeñarse como receptor regular.

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El pelotero, nacido en El Roble, distrito de Aguadulce, tuvo un impacto inmediato en la Gran Carpa. Disputó 24 encuentros, en los que conectó 27 imparables en 95 turnos oficiales, para un promedio de bateo de .295, con cinco cuadrangulares, 21 carreras impulsadas, tres dobles y 12 anotadas.

Sus números reflejan una rápida adaptación al máximo nivel del béisbol profesional, con un OPS de .807 y un promedio de slugging de .474, estadísticas que respaldan su aporte ofensivo a los Cardenales.

Bernal cerró la temporada de la misma manera en que la inició: haciendo sentir el poder de su bate. Ayer conectó su quinto cuadrangular, poniendo el broche de oro a una campaña de estreno en la que dejó una huella imborrable.

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Más allá de su producción ofensiva, el joven receptor también exhibió solidez detrás del plato, con un brazo potente, capacidad para leer el juego y habilidad para trabajar con los lanzadores, cualidades que refuerzan su perfil como una pieza de valor para el conjunto de San Luis.

Con apenas sus primeros pasos en las Grandes Ligas, Bernal mostró la madurez de un veterano y el talento de una figura que comienza a abrirse camino entre los grandes del béisbol.

El aguadulceño no solo cerró su primera temporada en las Mayores con números que invitan a soñar, sino que también dejó claro que su historia apenas comienza.

En 2027, Panamá tendrá los ojos puestos en un receptor que ya demostró que puede brillar en la Gran Carpa y que está listo para ir por mucho más.

Información de Harmodio Arrocha Jr.