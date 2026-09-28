Béisbol U18| Panamá: conoce el calendario del equipo canalero en el Premundial de la categoría

El torneo se realizará en República Dominicana y es clasificatorio al Mundial de la categoría

Panamá/Panamá abrirá su participación en el Campeonato Premundial de Béisbol U18 ante Puerto Rico en un duelo regional de años que se revivirá en el Field 2 del Complejo de Béisbol de IPL ubicado en Boca Chica, República Dominicana, este jueves 22 de octubre de 2026.

Panamá y Puerto Rico cierran las acciones del Grupo C, cuando se midan a las 3:00 p.m. hora en la Gran Quisqueya, siendo las 2:00 p.m. en todo el territorio nacional, de frontera a frontera.

En el Grupo C también aparecen los equipos de Colombia y Canadá, quienes abren la jornada del grupo desde las 8:30 a.m.

En el Grupo A estarán anclados los equipos de Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y Curazao, mientras que en el Grupo B, estarán los equipos de Venezuela, México, Cuba y Nicaragua.

Panamá volverá al terreno el viernes 23 para su segundo partido a las 3:00 p.m. en el Field 2 de la IPL ante el equipo de Colombia y cierra participación ante Canadá el sábado 24 desde las 12:00 mediodía en el Field 1 de la IPL.

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El torneo

El Premundial de Béisbol U18 es un torneo continental organizado por WBSC Américas en el que participan selecciones nacionales de jugadores menores de 18 años.

Objetivo

Su principal objetivo es determinar qué selecciones de América obtienen la clasificación al Campeonato Mundial de Béisbol U18 de la WBSC.

En términos sencillos:

Reúne a las mejores selecciones juveniles de América .

. Los jugadores compiten representando a sus países.

El torneo determina posiciones y medallas.

Las mejores selecciones obtienen plazas para el Mundial U18 , de acuerdo con las reglas de clasificación de cada edición.

, de acuerdo con las reglas de clasificación de cada edición. También sirve como una vitrina importante para jóvenes peloteros que pueden proyectarse hacia el béisbol profesional.

Información de Fedebeis

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