Béisbol Juvenil| Antón apuesta por mantener su hegemonía en su sexta final consecutiva del torneo coclesano

El equipo antonero buscará su cuarto título cuando enfrente a Aguadulce en la final del torneo provincial.

Panamá/Antón se ha consolidado como la novena más dominante de los últimos años en el Campeonato Provincial de Béisbol Juvenil de la provincia de Coclé.

El equipo antonero ha conquistado tres títulos, dos subcampeonatos y estará en su sexta final de manera consecutiva.

El conjunto antonero ha tenido un protagonismo constante en las finales de la pelota juvenil coclesana, lo que demuestra el trabajo que realiza como organización.

Antón y Aguadulce arrancarán este sábado la serie final en el estadio José Antonio Remón Cantera, en la ciudad de Aguadulce.

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"Este es un equipo bastante joven que está formado por la mayoría de los jugadores que participaron en el Mundial de Taylor, Michigan. Muchos de ellos están dando su primer paso a la categoría juvenil y eso nos garantiza que vamos a tener un seguimiento y tocando las puertas en estos torneos provinciales", expresó Francisco González, miembro del cuerpo técnico comandado por el mánager Luis Camargo.

Para González, las razones por las cuales Antón avanzó a la final del torneo provincial juvenil fueron el trabajo en equipo, el bateo oportuno y un buen pitcheo.

"Esos tres aspectos nos permitieron llegar a la final, y también fue un factor clave contar con la experiencia y el bate de Eliécer Mendoza, jugador firmado por los Marlins de Florida", subrayó el técnico antonero.

La novena antonera aún no ha definido al abridor del primer partido ante su similar de Aguadulce, pero aseguró que la primera opción es el derecho Carlos Navas, quien tuvo récord de 3-0 en la ronda regular.

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"Tenemos un posible abridor en Carlos Navas, un joven de 15 años que tuvo una buena temporada. Los otros lanzadores que hemos considerado para el primer juego son Marvin Flórez y Jason Tenorio", aseguró.

Antón es una comunidad interiorana bendecida con la belleza de sus playas y la riqueza de su gente, dedicada a la pesca y la agricultura, pero está huérfana de instalaciones deportivas. Algo similar ocurre con el distrito de Natá.

Antón apenas cuenta con una instalación de béisbol, y es un parque de pelota infantil, donde tuvo que prepararse el equipo preintermedio, para cumplir su sueño latinoamericano.

En Antón existe un gran potencial beisbolístico, pero el deporte está muy descuidado. Los niños no tienen dónde jugar, a menos que sea en un potrero o en el patio de alguna casa.

Información de Harmodio Arrocha