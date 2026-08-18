Béisbol Juvenil 2027 | La Federación Panameña de Béisbol anuncia fecha inicial de la pelota criolla

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), liderada por su presidente Jaime Robinson y el gerente administrativo Esteban Carrasco, dio a conocer importantes anuncios sobre la pelota local y las próximas competencias internacionales.

Durante la emisión del pódcast oficial Fedebeis Zone, la dirigencia abordó temas que van desde incentivos económicos para los campeones regionales hasta el calendario del esperado Béisbol Juvenil 2027.

Bonificación a la Selección Mayor y llamado al Órgano Ejecutivo

Tras la histórica conquista de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Fedebeis confirmó un estímulo económico para la plantilla del equipo mayor. Robinson detalló que se ha destinado un presupuesto especial que se distribuirá en partes iguales entre jueves y viernes de esta misma semana como un bono adicional de la federación.

A la par de este anuncio, el titular de la Fedebeis extendió una solicitud pública al Presidente de la República, José Raúl Mulino, para que reciba en el Palacio de las Garzas a la selección de béisbol y al resto de los atletas panameños que alcanzaron la presea dorada en la gesta regional.

Calendario nacional: El Béisbol Juvenil 2027 arranca el 2 de enero

Con miras a optimizar los tiempos de la temporada y evitar contratiempos con las fases avanzadas de los torneos, Fedebeis estableció la fecha de inicio de la pelota juvenil.

Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027: Romperá fuegos el próximo 2 de enero de 2027 . El adelanto de la fecha busca cumplir sin contratiempos la Ronda de 8 y dar paso a tiempo al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Romperá fuegos el próximo . El adelanto de la fecha busca cumplir sin contratiempos la Ronda de 8 y dar paso a tiempo al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Campeonato Nacional U10: Se disputará del 4 al 12 de septiembre de 2026 con 12 novenas. Tendrá como sedes el Estadio Infantil Felipe Mota (en el complejo del Rod Carew) y la Academia Mariano Rivera en La Chorrera.

Se disputará del con 12 novenas. Tendrá como sedes el Estadio Infantil Felipe Mota (en el complejo del Rod Carew) y la Academia Mariano Rivera en La Chorrera. Campeonato Nacional U14: Se celebrará a finales de 2026 como base para conformar el equipo que buscará el boleto mundialista en el Premundial U15 del año 2027.

Retos internacionales: Premundial U18, Premier 16 y aspiración de sede U10

En el plano internacional, Panamá mantiene una hoja de ruta de alta exigencia para las diferentes categorías del béisbol federado: