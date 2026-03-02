Los 'Vaqueros' fueron recibidos en el pleno legislativo al que llegaron con el trofeo en sus manos.

Panamá/Después de conquistar el título en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, el equipo de Panamá Oeste recibió este lunes cortesía de sala y se apersonó al pleno de la Asamblea Nacional de Diputados.

Los nuevos monarcas de la pelota juvenil panameña llegaron al palacio legislativo y se presentaron con el trofeo de campeones el que levantaron el pasado 28 de febrero tras vencer a Chiriquí en el cuarto partido de la serie final del certamen.

Durante su visita, los jugadores y el cuerpo técnico del equipo fueron felicitados por el logro alcanzado.

"Deportes como el béisbol ayudan a alejarse de los vicios. Exhortamos a los muchachos a que sigan practicando deporte, cualquiera que sea", manifestó el pelotero Juan Caballero, capitán del conjunto del 'West'.

Caballero resaltó la diversidad de lugares a los que pertenecen él y sus compañeros, quienes unieron fuerzas para darle a la décima provincia de Panamá su cuarto campeonato en la historia de los torneos nacionales de béisbol juvenil. Entre los sitios mencionados por el pelotero están los distritos de Arraiján, Capira, Chame, La Chorrera y San Carlos.

Panamá Oeste obtuvo cuatro victorias, en igual cantidad de partidos jugados ante Chiriquí, para ganar la serie final y ser campeón por cuarta vez. Sus títulos anteriores los obtuvo en los años 1986, 1996 y 2023.

Información de Meredith Serracín (TVN Noticias)

