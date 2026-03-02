Cancillería confirma detención de 10 panameños en Cuba y pide respeto a las garantías procesales

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades cubanas , el caso se encuentra en etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que ha recibido confirmación de la embajada panameña en Cuba sobre la detención en La Habana de un grupo de ciudadanos panameños.

El comunicado oficial, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores este 2 de marzo de 2026, precisa que desde el primer momento se han realizado gestiones formales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para conocer la situación jurídica de los connacionales.

La Cancillería panameña indicó que el objetivo de estas gestiones es garantizar la integridad física de los detenidos y asegurar el pleno respeto a sus derechos conforme al derecho internacional y la legislación vigente.

Panamá ha solicitado acceso consular continuo y garantías procesales para sus ciudadanos. El Gobierno panameño manifestó que actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de los derechos de sus connacionales, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico de la República de Cuba.

En el comunicado, las autoridades panameñas solicitan a Cuba el respeto al debido proceso, el apego a los derechos humanos y al derecho ciudadano para los panameños detenidos. Asimismo, reiteran el compromiso de mantener informadas a las familias por los canales oficiales y de brindar la asistencia consular necesaria durante el procedimiento.

Según informó el Ministerio del Interior de Cuba (Minint), diez panameños fueron detenidos el sábado en La Habana bajo la acusación de ser "autores de hechos de propaganda" contra el gobierno cubano.

Las autoridades de la isla señalaron que los ciudadanos panameños ingresaron al país "con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo contrarios al orden constitucional".

La Cancillería de Panamá enfatiza que el caso de los panameños será tratado con los protocolos diplomáticos correspondientes.