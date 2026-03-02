Fernando Batista| Costa Rica presenta a su nuevo DT con miras al Mundial 2030

El entrenador argentino toma el testigo dejado por el mexicano Miguel "Piojo" Herrera tras la eliminación de la selección tica en el camino a la Copa del Mundo 2026.

Costa Rica/El nuevo seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando Batista, prometió durante su presentación "sacrificio" y "disciplina" para buscar la clasificación del equipo al Mundial 2030, y no descartó volver a convocar al veterano arquero Keylor Navas.

Batista, de 55 años, llega a Costa Rica luego que el mexicano Miguel "Piojo" Herrera fuera despedido en noviembre tras no conseguir un cupo al Mundial de Norteamérica 2026, lo que dejó "herida" a una afición que aún sueña con la gesta de Brasil 2014.

En aquella cita, Costa Rica, la selección centroamericana con más participaciones mundialistas (6), alcanzó los cuartos de final sorpresivamente tras dejar en el camino a Inglaterra e Italia, en la fase de grupos, y a Grecia en octavos.

"Lo que sí prometo es mucho trabajo, mucho sacrificio (...) mi cuerpo técnico y yo no negociamos la disciplina, los valores, la conducta, porque vestir la camiseta de una selección no la viste cualquiera y hay que respetar ese escudo", dijo Batista.

Te puede interesar: Fernando Batista asumirá el mando de la Selección de Costa Rica

"Lógicamente que el gran objetivo" es "un mundial", aunque por el camino "hay un montón de retos", agregó el extécnico de Venezuela.

Batista enfatizó que el equipo empieza de cero, por lo que dará la oportunidad tanto a los jóvenes como a los veteranos, incluyendo a Navas, uno de los íconos de aquel Mundial de 2014 y ganador de tres Champions League con el Real Madrid.

Además de Navas, varios de los veteranos de aquella gesta terminaron siendo convocados por el anterior técnico costarricense en la pasada eliminatoria mundialista, en un intento desesperado por mejorar la calidad de un equipo donde los jóvenes no lograron despuntar.

Navas "es un gran profesional" y "lógicamente en algún momento hablaré con él porque me merece mi respeto por su trayectoria y por todo lo que hizo, no solo a nivel personal, sino también a nivel de selección", afirmó Batista.

El "Bocha" aseguró que cree en los recambios "paulatinos" y no de golpe, porque el jugador "tiene que llegar preparado" a la selección y no "llegar por llegar".

Batista, quien dirigió a varias selecciones juveniles de Argentina, también declaró que buscará tener una selección "intensa" y que sea "protagonista en cualquier campo de juego y en cualquier país" con jugadores que tomen buenas decisiones "más allá de cualquier sistema".

Medios costarricenses habían informado que, además de Batista, la Federación Costarricense de Fútbol había barajado los nombres del neerlandés Patrick Kluivert y el español Robert Moreno para el banquillo de la tricolor.