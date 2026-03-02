Panamá va Argentina: 'Roja sin Mangas' sufre ante el poderío rival en Clasificatorio FIBA Américas al Mundial 2027

El conjunto panameño visitó el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires para enfrentar al elenco argentino.

Panamá/Panamá cayó ante Argentina por marcador de 75-101 en su segundo compromiso de la Ventana 2 del Clasificatorio FIBA Américas rumbo a la Copa del Mundo de Baloncesto 2027.

El quinteto istmeño compitió ante una selección argentina que mostró mayor efectividad ofensiva y mejor circulación del balón, factores determinantes para inclinar el encuentro a su favor.

Iverson Molinar fue el jugador más destacado por Panamá al firmar una actuación de 16 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Ernesto Oglivie y Luis Rodríguez Jr. aportaron 14 unidades cada uno. Además capturaron cinco y 10 rebotes, respectivamente.

Por Argentina destacaron Facundo Campazzo y Gabriel Dieck que anotaron 25 puntos cada uno. Nicolás Brussino agregó 12 puntos, seis rebotes y tres asistencias.

Campazzo también se encargó de repartir el balón al concretar 10 asistencias.

Con este resultado, la selección panameña, que integra el Grupo D, deja su récord en una victoria y tres derrotas dentro del proceso clasificatorio.

Estadísticas generales del partido

En el apartado de puntos, Argentina dominó con 101 frente a los 75 de Panamá.

En rebotes, el conjunto sudamericano también tuvo ventaja con 41 capturas, mientras que Panamá registró 38. En rebotes ofensivos, Argentina sumó 12 y Panamá 11; en defensivos, 29 contra 27.

La diferencia fue más amplia en asistencias, donde Argentina totalizó 28 frente a 13 del equipo panameño.

En robos de balón, Argentina consiguió ocho y Panamá seis. En bloqueos, los panameños lideraron con uno, mientras que su rival no registró.

En pérdidas de balón, Panamá cometió 14 frente a nueve de Argentina. En cuanto a faltas personales, el encuentro cerró con 19 para Argentina y 18 para Panamá.

