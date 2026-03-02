The Crown se plantea regresar con una serie sobre el caso del príncipe Andrew

Aunque la exitosa serie de Netflix concluyó oficialmente en diciembre de 2023 tras seis temporadas, la plataforma estaría evaluando el desarrollo de una serie limitada centrada en la situación judicial del príncipe Andrew, según reportes publicados por el Daily Mail.

De acuerdo con el medio británico, las conversaciones se encuentran en una fase preliminar y formarían parte de intercambios sostenidos desde hace tiempo entre Netflix y Left Bank Pictures, productora titular de los derechos de The Crown. La idea sería explorar especiales televisivos enfocados en episodios controvertidos o de alto impacto dentro de la familia real británica.

Entre los temas analizados figura el proceso judicial que involucra a Prince Andrew, también conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. El exmiembro activo de la familia real fue detenido el 19 de febrero bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público, en el marco de una investigación vinculada al empresario estadounidense Jeffrey Epstein.

Según los reportes, la detención se produjo tras una denuncia presentada por el activista republicano Graham Smith ante la policía de Thames Valley. La acusación sostiene que el duque de York habría reenviado documentación comercial confidencial a Epstein.

Las autoridades confirmaron que Andrew permaneció bajo custodia durante 11 horas, periodo en el que se le practicaron procedimientos habituales como la toma de huellas dactilares, fotografía policial y muestra de ADN. Posteriormente fue puesto en libertad mientras continúa el proceso judicial. En caso de una eventual condena, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Tras conocerse la detención, Charles III emitió un mensaje público en el que marcó distancia institucional respecto al proceso. En su declaración afirmó: “Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”.

El pronunciamiento fue interpretado como un intento de preservar la estabilidad de la monarquía mientras el caso avanza en los tribunales. La posible adaptación televisiva de estos hechos reabre el debate sobre los límites entre dramatización y realidad en torno a la Casa Real británica.

El interés en llevar el caso a la pantalla no se limita a Netflix. Según fuentes citadas por el Daily Mail, otros grandes estudios también han recibido propuestas para desarrollar producciones basadas en los acontecimientos recientes.

Entre ellos figuran Disney Studios y Amazon MGM Studios, que estarían evaluando distintos enfoques narrativos. Una fuente vinculada a Disney declaró: “Nos han bombardeado con guionistas que quieren traernos esta historia. Hollywood está en plena competencia por ser el primer estudio en estrenar una película de Andrew”.

Por su parte, el guionista Jeremy Brock confirmó al Daily Mail que existen conversaciones en varias compañías interesadas en dramatizar los hechos conocidos.

Emitida entre noviembre de 2016 y diciembre de 2023, The Crown acumuló 21 premios Emmy y se consolidó como una de las producciones más exitosas de Netflix. A lo largo de seis temporadas, recreó acontecimientos clave de la monarquía contemporánea, desde crisis institucionales hasta conflictos familiares que marcaron la percepción pública de la realeza.

Ahora, la posibilidad de una nueva entrega, aunque en formato limitado, sugiere que el interés global por los episodios más polémicos de la familia real británica sigue vigente. De concretarse, el proyecto podría mantener el nombre vinculado a la marca original, pero enfocarse exclusivamente en los hechos recientes relacionados con el duque de York.

Mientras Netflix evalúa el siguiente paso y Hollywood compite por contar la historia, el caso del príncipe Andrew continúa desarrollándose en el ámbito judicial. La pregunta que queda en el aire es si la ficción volverá a adelantarse a la historia, o si esta vez será la realidad la que marque el ritmo del próximo gran drama televisivo.