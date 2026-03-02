Christian Chávez habla sobre su recaída con la adicción tras la gira de RBD

El regreso de RBD a los escenarios fue uno de los acontecimientos musicales más importantes de los últimos años en América Latina.

Sin embargo, para Christian Chávez, el cierre del Soy Rebelde Tour marcó el inicio de un periodo de profunda vulnerabilidad personal. El cantante y actor mexicano confesó que, tras finalizar la gira, sufrió una recaída en las drogas, situación que lo llevó a buscar ayuda profesional y a iniciar un nuevo proceso de recuperación.

En entrevista con el programa Ventaneando, el artista explicó que el abrupto final de la gira detonó un vacío emocional difícil de manejar. Fue entonces cuando comprendió que necesitaba apoyo especializado. “Supe que algo estaba mal”, reconoció al hablar sobre ese momento decisivo en su vida.

De manera voluntaria, Christian Chávez ingresó a un centro de rehabilitación en Malibú, California, especializado en el tratamiento de adicciones. Desde entonces, ha logrado mantenerse sobrio durante un año y 11 meses, un periodo que define como un aprendizaje constante.

Durante la entrevista, el cantante reflexionó sobre su proceso y dejó una frase que resume su visión actual: “cada recaída no es un fracaso, sino la oportunidad de conocerse más”. Con el acompañamiento de especialistas, trabajó en identificar las raíces emocionales que lo llevaron al consumo y desarrolló nuevas herramientas para gestionar el dolor y la presión mediática.

Asimismo, enfatizó la importancia de la perseverancia en el camino de la recuperación: “La recuperación requiere paciencia. Lo importante es no rendirse nunca y seguir pidiendo ayuda si es necesario”. Hoy, el artista asegura sentirse más consciente de sus emociones y comprometido con su bienestar integral.

Más allá de la recaída, Christian Chávez abordó temas que han impactado su estabilidad emocional desde la juventud. Entre los factores determinantes, mencionó su crianza en un entorno católico y su escolarización religiosa, experiencias que, según explicó, lo expusieron a “mensajes de rechazo” hacia la diversidad sexual.

El cantante también recordó un episodio que marcó su vida hace 18 años, cuando fue obligado a hacer pública su orientación sexual. Aquella situación le generó, según relató, “pérdidas laborales y burlas en los medios de comunicación”, lo que intensificó la presión emocional y mediática que enfrentaba.

En ese contexto, admitió que durante años recurrió al consumo de sustancias como mecanismo de evasión para no enfrentar el dolor derivado de la discriminación. Incluso reconoció que atravesó “episodios de pensamientos suicidas” en el pasado. No obstante, aclaró que en esta última etapa de rehabilitación no experimentó ese tipo de ideas, ya que ahora cuenta con recursos emocionales y apoyo profesional para afrontar momentos difíciles.

Te puede interesar: Rauw Alejandro aclara la polémica por 'Rosita': qué dijo sobre Cazzu y Christian Nodal

Te puede innteresar: Farruko y Renato celebran 40 años de 'La chica de los ojos café' con nueva versión y álbum panameño EPTY

El proceso de recuperación coincidió con comentarios en redes sociales sobre su imagen durante los conciertos de RBD en Brasil. Algunos usuarios señalaron que el cantante lucía “inflamado”, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud.

Christian Chávez respondió de forma directa y explicó que padece colitis nerviosa, una afección digestiva que se agravó debido al estrés acumulado durante la gira. Con tono irónico, incluso llegó a compararse con un luchador por su vestuario en el escenario, pero dejó claro que detrás de la apariencia existe una condición médica real que requiere comprensión y empatía.

En cuanto a su relación con los integrantes de RBD, el artista mantiene contacto frecuente, especialmente con Dulce María, quien se encuentra en la recta final de su segundo embarazo. Sin embargo, Chávez descarta por ahora un nuevo reencuentro musical con la banda.

La razón principal es clara: priorizar su equilibrio personal y la estabilidad emocional alcanzada tras su proceso de rehabilitación. Para él, la sobriedad y la salud mental ocupan hoy el primer lugar.

El testimonio de Christian Chávez no solo visibiliza las dificultades que enfrentan las figuras públicas tras el éxito masivo, sino que también abre una conversación necesaria sobre adicciones, salud mental y resiliencia. Su historia demuestra que pedir ayuda puede ser el primer paso hacia una transformación profunda y duradera.