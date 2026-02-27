Farruko y Renato celebran 40 años de 'La chica de los ojos café' con nueva versión y álbum panameño EPTY

La música latina vuelve a tender puentes entre generaciones con el relanzamiento de un clásico.

A cuatro décadas de su estreno original, “La chica de los ojos café” regresa con una nueva lectura de la mano de Farruko y su autor, Renato, en un proyecto que busca honrar la raíz del reggae en español y proyectarlo hacia el futuro.

El anuncio oficial confirma que la nueva versión se estrenó este jueves 26 de febrero de 2026 a las 7:00 p.m., marcando el aniversario número 40 de una canción lanzada en 1986 y considerada referencia clave de la música romántica en español y de la evolución del movimiento panameño.

En un video difundido en redes sociales, compartido por Farruko, el artista aparece conversando con Renato sobre el significado de esta colaboración.

Durante el intercambio, Farruko le plantea una pregunta directa que resume el espíritu del proyecto: “¿Qué ibas a saber tú que un artista puertorriqueño viniera y te dijera que iban a rehacer la música?”.

La frase no se presenta como un desafío, sino como una reflexión sobre la capacidad de la música para reinventarse sin perder su esencia. El propio cantante sostiene en el audiovisual que los clásicos pueden trascender generaciones, dialogar con nuevos

Publicada en 1986, “La chica de los ojos café” se convirtió en un pilar del reggae en español en Panamá, consolidando una identidad sonora que mezcló influencias afrocaribeñas con letras románticas. Cuatro décadas después, la reinterpretación busca conectar ese legado con las corrientes actuales del género urbano.

La nueva producción forma parte del álbum EPTY, un proyecto de manufactura completamente panameña que reúne a exponentes históricos y nuevas figuras del movimiento. Entre los artistas invitados destacan Phantom, Eddy Lover, Jeison Vega, Boza, Kafu Banton y Yemil, además del productor K4G y otros talentos nacionales.

Farruko permaneció cerca de un mes en Panamá durante septiembre de 2025, coincidiendo con la celebración de los Premios Juventud en el país. Durante ese periodo sostuvo encuentros con artistas locales y avanzó en la producción del álbum, reforzando el intercambio cultural entre el Caribe y Centroamérica.

Días antes del anuncio del sencillo, el artista presentó un breve documental que contextualiza el proyecto. En él, describe la iniciativa como un recorrido por las raíces del reggae en español y la influencia afrocaribeña en la identidad musical panameña, subrayando el valor histórico del movimiento.

Te puede interesar: ¡Bonito detalle! Kenny Dancer invierte los $10 mil de 'Tu Cara Me Suena' en terraza para su mamá

Te puede interesar: Actor dice que Stanley Tucci arruinó su carrera al quitarle el papel en 'El diablo viste a la moda'

Aunque aún no se han revelado las fechas oficiales del lanzamiento completo de EPTY, la expectativa crece en torno a un trabajo que pretende reivindicar la contribución de Panamá al desarrollo del género urbano latino.

Este nuevo capítulo creativo no surge de manera aislada. El pasado 29 de enero se estrenó “Ay Dale”, colaboración entre Farruko y Eddy Lover, grabada y producida en Panamá. El tema fusiona reggaetón romántico, reggae en español y un sutil toque de dancehall, reafirmando la conexión caribeña que atraviesa esta etapa artística.

La estrategia evidencia una intención clara: fortalecer la identidad panameña dentro del panorama urbano internacional y destacar su papel en la historia del género.

El relanzamiento de “La chica de los ojos café” no busca sustituir la versión original, sino rendirle homenaje desde una perspectiva contemporánea. La conversación entre Farruko y Renato simboliza un puente entre pasado y presente, donde la innovación convive con la memoria cultural.

Con este proyecto, el mensaje es claro: la música latina evoluciona, pero sus raíces siguen marcando el camino. A 40 años de su estreno, el clásico panameño vuelve a sonar con fuerza renovada, recordando que los grandes himnos no envejecen, sino que encuentran nuevas voces para seguir contando su historia.