Benny Blanco en el ojo del huracán: polémica por su higiene desata críticas de fans de Selena Gomez

El productor musical Benny Blanco se convirtió en tendencia en redes sociales tras el estreno de su nuevo proyecto audiovisual, Friends Keep Secrets, un formato que mezcla podcast, entrevistas y show multimedia.

Lo que debía ser el lanzamiento de una propuesta innovadora terminó envuelto en controversia por escenas relacionadas con su higiene personal, generando una ola de comentarios entre seguidores de Selena Gomez.

El programa, que Blanco conduce junto al rapero y comediante Lil Dicky (Dave Burd) y la creativa Kristin Batalucco, debutó con una apuesta relajada y desenfadada. Sin embargo, varios espectadores centraron su atención en detalles que rápidamente se viralizaron.

En uno de los segmentos, Blanco aparece recostado en un sofá, descalzo, vistiendo una camiseta naranja y blanca con pantalones beige. La cámara enfoca sus pies y algunos usuarios aseguraron que sus talones y dedos parecían cubiertos de suciedad. Las imágenes desataron una avalancha de críticas.

La situación escaló cuando, en otro tramo del episodio, el productor realizó una flatulencia deliberadamente frente a los micrófonos. Antes del gesto, dijo: “Esperen, a ver si pueden captar esto”, provocando risas en el estudio, pero indignación en redes.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “No puedo creer que ella deje que él la toque”, escribió un usuario bajo un clip del programa. Otro cuestionó: “Literalmente, ¿por qué se casaría con él habiendo tantos hombres en el mundo?”. Una tercera reacción resumió el sentir de muchos: “Eso es asqueroso, no sé cómo Selena lidia con esto”.

En la red social X, un comentario fue más directo: “Selena necesita divorciarse de él y encontrar a alguien mejor”. Otros calificaron al productor de “repugnante” por colocar sus pies sucios sobre el sofá y lo instaron a “tomar una ducha”. Incluso hubo mensajes sarcásticos como: “Hermano, necesita bañarse y contratar a un mejor servicio de limpieza”.

La controversia no surge en el vacío. En diciembre pasado, un video grabado durante un partido de los Los Angeles Lakers se hizo viral cuando aparentemente Blanco ignoró a Gomez mientras ella intentaba tomarle la mano, generando especulaciones sobre la dinámica de la pareja.

Además, el propio productor ya había hablado públicamente sobre sus hábitos de higiene. En noviembre de 2024, durante una entrevista con People, confesó que no se ducha todos los días. “Algunas personas que conozco se bañan dos o tres veces al día, pero siento que los aceites de la piel no tienen tiempo de rejuvenecerse”, explicó entonces.

En esa misma conversación añadió detalles sobre su gusto por las fragancias: “Quiero oler a tabaco, pero también a algodón de azúcar. Quiero que haya un aroma cuando paso caminando”.

Estas declaraciones resurgen ahora como parte del debate digital, alimentando la percepción de quienes cuestionan su estilo personal.

Más allá de la polémica, Friends Keep Secrets nació con la intención de desafiar los formatos tradicionales. Antes del estreno, sus creadores conversaron con The Hollywood Reporter para explicar la propuesta.

“No es que no sea un podcast”, afirmó Kristin Batalucco. “Es que es un podcast y algo más”.

Por su parte, Blanco destacó el espíritu del proyecto: “Amo pasar el rato con mis amigos, y pasa que mis dos mejores amigos son las personas más divertidas que conozco y quizá las más divertidas en el mundo”.

El espacio combina charlas informales con invitados de alto perfil como Ed Sheeran, Gwyneth Paltrow y Paul Rudd, además de segmentos creativos que incluyen composición musical en vivo.

El podcast se produce en alianza con la red Perfect Strangers del autor y conferencista Jay Shetty y se distribuye a través de YouTube, Spotify y Apple Podcasts.

La controversia en torno a Benny Blanco evidencia cómo cada detalle puede amplificarse en la era digital. Lo que para algunos fue humor irreverente, para otros cruzó la línea del mal gusto.

Mientras el debate continúa, el productor no ha respondido oficialmente a las críticas. Sin embargo, el episodio deja claro que, en el ecosistema actual del entretenimiento, la imagen pública puede verse impactada tanto por el contenido creativo como por los gestos más cotidianos.